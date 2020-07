Victoria Federica y Emily Ratajkowski nos confirman cuál es el pantalón estrella de este verano

Y seguro que ya lo tienes en tu armario.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Jamás nos habríamos imaginado que la 'it girl' de la Casa Real Victoria Federica, y la 'top model' Emily Ratajkowski tendrían tanto en común; pero este fin de semana ambas han lucido dos tendencias con las que, definitivamente, nos han cautivado (más aún).

Por un lado, Emily Ratajkowski nos ha mostrado el top rombo que queremos para este verano; y por otro lado, Victoria Federica ha llevado el top con forma de 'X' más buscado de la temporada. Pero por si fuera poco, el cómo los han combinado nos ha terminado de enamorar, pues ambas han conseguido un "lookazo" de 'street style' con una prenda en común con la que nos confirman el pantalón estrella del verano: ancho y roto.

En el caso de Victoria Federica, con motivo del 22 cumpleaños de su hermano, ha lucido un look informal en el que además de destacar el top fluido, no podemos evitar fijarnos en los vaqueros rotos y anchos tipo 'boyfriend' en color blanco que nos encantan. Además, la hija de la Infanta Elena ha rematado el look añadiendo un cinturón negro y zapatillas de deporte con las que da un rollo muy 'urban' a su estilismo.

Y de Madrid viajamos hasta Nueva York para ver a la mismísima Emily Ratajkowski luciendo unos 'blue jeans' prácticamente idénticos a los de Victoria Federica.

En esta ocasión, la modelo ha sido fotografiada paseando por las calles de La Gran Manzana junto a su marido, Sebastian Bear-McClard, y podemos ver cómo luce los vaqueros anchos tipo 'boyfriend' con un top en forma de rombo y unas 'sneakers' blancas.

A diferencia de los pantalones de Victoria Federica, los de Emily son de tiro más bajo pero ambas coinciden en llevarlos en unos looks urbanos con los que nos demuestran que el toque 'oversize' de la prenda y la rotura hacen que sienten bien a todo tipo de siluetas, estilicen la figura y, además, sean perfectos para el verano ya que no dan demasiado calor.

¿Y lo mejor? Seguramente no hace falta que hagas ningún desembolso de dinero porque se trata de un básico de armario que, aunque se pusieron de moda hace una década, vuelven a ser tendencia y se caracterizan por ser cómodos y superversátiles, ya que puedes combinarlo con todo tipo de calzado, desde unas 'sneakers' (como así han hecho Victoria Federica y Ratajkowski) hasta unas sandalias.

Muchas otras 'celebs' como Kourteney Kardashian, Gigi Hadid o Sofía Sánchez de Betak ya han llevado los 'jeans' rotos. ¿A qué esperas para sumarte a la tendencia?