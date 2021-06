Está casi agotado en la web, y no favorece a todas. ¡Mira!

Hay prendas en Zara que nos cuesta saber si realmente favorecen o no. Es cierto, que la mayoría de prendas de Zara nos gustan, y sus diseños se adaptan muy bien a todo tipo de cuerpos. Incluso ahora, y por suerte, hay más disponibilidad de tallas para todas independiente de la silueta de cada mujer.

Pero, es cierto, que hay veces, que por la foto de la modelo, no sabemos si la prenda favorece mucho. Algo así nos ha pasado con un vestido túnica de Zara en color verde. La primera foto de la prenda muestra a una modelo corriendo por las calles de Nueva York con el vestido. Una instantánea algo borrosa, que no nos deja apreciar bien cómo sienta la prenda. Además, no hay más fotos que complementen este vestido, solo siluetas. Sin embargo, y gracias a Vicky Martín Berrocal, ya sabemos cómo sienta este vestido.

La diseñadora no se ha podido resistir a este vestido túnica en color verde. Se trata de un vestido camisero fluido, y fácil de combinar con tejido de lino. Y es que los vestidos camiseros tienen un poder asombroso porque siempre sientan bien. Son cómodos, elegantes, y muy versátiles, ya que se pueden combinar tanto con sandalias, como alpargatas, o incluso zapatillas.

En su caso, la diseñadora ha combinado este bonito vestido con sandalias planas en color marrón. Una apuesta cómoda y estilosa que podrás llevar de día como de noche. Como truco de estilo, Vicky ha añadido a su vestido de Zara un cinturón para realzar la zona de la cintura.

El vestido túnica (39,95 euros) que ha elegido Vicky en color verde, está casi agotado de la web de Zara. Tan solo quedan pocas unidades de la talla XL. Eso sí, ahora que comienzan las rebajas, y si te ha gustado este vestido túnica, mantenlo en tu ‘wishlist’ por si regresa y a mejor precio.