La ‘influencer’ Melissa Villarreal ha conquistado con su última publicación de Instagram con vestido maxi de la firma catalana.

CARLA DOMÍNGUEZ

Desde que se diera a conocer en redes sociales, Melissa Villarreal no ha parado de acumular likes. Sus estilismos conquistan, y el último que ha subido a las redes parece que también ha gustado mucho a sus seguidores. Con vestido maxi de Mango, la ‘influencer’, y en mitad del paraíso canario, nos ha creado una nueva necesidad en nuestro armario. ¿Aún no lo has visto?

-Todos los vestidos de verano que desearás llevar en tu maleta tienen este detalle en común que ya triunfa en Instagram

-El vestido de cuadros vichy con la espalda más bonita existe y lo tiene Lucía Bárcena

Poco se habla del poder de los vestidos. Da igual que tengas un mal día, que en verano (e incluso invierno) te soluciona cualquier ‘look’. Además, los vestidos son esas prendas cómodas que no podemos parar de llevar porque nos hacen sentirnos guapas, ‘fresquitas’ en verano, y además te solucionan el día. No importa que llevemos zapatillas deportivas, alpargatas, sandalias planas o mules, que los vestidos se adaptan muy bien a todos los calzados.

Los vestidos (escalonados o con paneles) que no faltarán en tu maleta de vacaciones Ver 13 fotos

Entre todos los vestidos que arrasan este verano están, sin duda, los lenceros, pero es cierto que no son los únicos. También los vestidos largos (muy largos), con espaldas abiertas, y tirantes finos como el último que nos ha enseñado la ‘influencer’ Melissa Villarreal. La ‘influencer’, y hermana de Grace Villarreal -quien ayer nos dejaba con un maravilloso ‘look’ de invitada- nos ha conquistado con su bonito maxi vestido de Mango.

Se trata de un vestido maxi (39,99 euros) con escote cut out, tirantes muy finitos, y escote cuadrado. El vestido cuenta con un estampado muy sutil en tonos rosados y blancos. Además, está elaborado en algodón 100% y es parte de la colección Committed. Los productos realizados en esta colección han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental.