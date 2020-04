La fórmula más romántica para esta primavera que te encantará llevar toda la temporada la tienes en el Instagram de María Pombo

Sus más de 1 millón de seguidores en Instagram tienen clarísimo que María Pombo es una trensetter. Con sus look siempre acertados cargados de estilo, pero cómodos, 'trendy' y también románticos, la influencer se convierte en una inspiración constante con outfits que pueden servir para el día a día, para un viernes por la tarde o un domingo de paseo o una boda. No hay duda que su gusto por la moda es increíble y nosotras se lo agradecemos.

Durante esta cuarentena hemos regresado a hacer eso que tanto nos gusta, lo de mirar una y otra vez en webs y perfiles de Instagram en busca de nuevas ideas e inspiraciones para adelantarnos un poco a lo que vendrá y así de repente hemos caído en las manos del vestido amarillo con estampado floral de María Pombo.

Se trata de un minivestido de la marca Faithfull que está a la venta online por 169 dólares, unos 154 euros. La prenda en cuestión de se llama 'Edwina' y está confeccionado en crepe ligero y decorado con impresión floral al estilo vintage. Además, el detalle de los volantes en las mangas hace que se vean mucho más voluminosas, elegantes y románticas. Pero lo que más nos gustó de este outfit, es que se trata de un vestido confeccionado a mano. Como la misma firma lo especifica en sus detalles, se trata de una pieza que se ha teñido y estampado a mano, lo que hace que cada unidad sea única, y eso nos encanta.

Está disponible de la talla XS a la XL, y aunque se trate de una marca estadounidense afincada en California ofrece envíos a todo el mundo. Así que estamos de suerte.

Otro aspecto muy favorecedor del minivestido es la caída delicada y su aire romántico, pero no podemos dejar de lado su gran versatilidad. Es una prenda que se puede combinar a la perfección con unas botas cowboy, por ejemplo, pero también con unas zapatillas blancas, o unas sandalias de cuña. También se verá increíble si lo conjuntas con una simple cazadora denim. Se trata de una inversión a largo plazo que vale la pena.

¿Hay algo que quede mejor y que sea más tendencia que el estampado de flores? La respuesta es más que obvia, no. Así que sigue las recomendaciones de María Pombo y esta primavera invierte en este maravilloso vestido hecho a mano, no te vas a arrepentir. Ya lo verás.

Y por cierto, la influencers nos ha compartido su top cinco de firmas de lujo y de marcas low cost. Así ojo, que aquí hay muchos detalles de cómo consigue sus looks. Sus firmas de lujo favoritas son. Iro París, Isabel Marant, Zimmermann, Loewe, Yves Saint Laurent. Y las low cost: Mango, Zara, &OtherStories, Tipi y Name the brand.