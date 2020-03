Mery Turiel apuesta por los vestidos largos de Zara con botas cowboy y sombrero como la combinación ideal para el entretiempo

La fórmula más 'country' para el entretiempo que te encantará llevar a la oficina la tienes en el Instagram de Mery Turiel.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Cómo acertar siempre con un maxi vestido, un sombrero y unas botas cowboy. Mery Turiel apuesta por la ecuación ganadora del entretiempo.

-Mery Turiel tiene el vestido de invitada perfecto para tus próximos eventos

-Este es el top sujetador que mejor sienta, nos lo descubre Mery Turiel

El entretiempo es ese momento en el que en un mismo vagón de metro ves a una persona con un plumífero y bufanda y a otra con una chaqueta vaquera y bailarinas. Todo depende de cómo percibamos los 22 grados cada uno. Cargamos con chaquetas y fulares mientras vamos con unas bermudas sin medias. Por si acaso bajan las temperaturas, por si acaso se va el sol y refresca, por si acaso llueve. Nuestro armario de repente se convierte en nuestro enemigo y no conseguimos un look decente y combinado de forma eficaz.

Menos mal que esta situación no dura demasiado tiempo, pues la solemos pasar durante algunas semanas de primavera y otoño.

Mery Turiel, no solo nos inspira con sus textos, también con sus looks que, normalmente, van unidos de una forma melódica. Es ella quien viene a salvarnos del 'qué ponerme' cada mañana cuando parecemos no saber en qué estación estamos. ¿Su apuesta? Un maxi vestido estampado de Zara con unas botas cowboy y un sombrero rígido al más puro estilo 'country side'.

La influencer ha pasado el fin de semana en la ciudad del amor con su amor @santisilva321. París vive estos días la moda de una forma más intensa de lo habitual gracias a la Semana de la Moda y Mery Turiel no ha querido perderse esa magia.

Un look con un vestido de Zara que promete agotarse (si no lo está ya) ha sido el 'outfit' con más likes de su viaje. Te traemos las 3 piezas fundamentales de este look por si te has enamorado al igual que nosotras.

Maxi vestido estampado con tonos rojizos y manga larga ideal para el entretiempo. Zara, 69,95 euros.

Botas de caña media en ante marrón. Súper cómodas y con rollo cowboy que es tendencia. ItShoes, 218 euros.

Sombrero rígido en crema con banda rosa pastel. Raceu, 79 euros.

El look perfecto para despertar ese deseo de verano que, aunque nunca desaparece, el frío parece adormecer. Nos encanta, ¿y a ti?