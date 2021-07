Ha celebrado su 40 cumpleaños con este modelo tan original

Noelia Murillo

El verano está para lucirse y la mejor forma de hacerlo es luciendo cuerpazo. Ya seas amante del bañador o del bikini, lo importante es que te sientas cómoda, con el tipo de braguita que necesitas y el color que más te favorece. Y, aunque son muchísimos los modelos que tienes a tu alcance para no repetir ni un solo día, tenemos uno que nunca querrás dejar de usar.

La idea nos a ha dado Amelia Bono quien, para celebrar su 40 cumpleaños, ha optado por un trikini de lo más original en tres colores que jamás hubieras pensado que harían buena combinación: verde oliva, marrón y rosa maquillaje. El secreto de este diseño tan poco habitual es su favorecedor corte a la altura de las costillas y su doble tirante asimétrico.

-La impresionante colección de bañadores de Amelia Bono

-Amelia Bono rescata el vestido con estampado tropical de Zara

Se trata de una prenda de baño de Naö Swimwear que, aparte de ser muy original, parece ser muy cómoda, puesto que Amelia ha posado muy feliz con este trikini puesto. Además de tener un corte poco habitual, la combinación de esta paleta cromática se adapta a todos los colores de piel. De ese modo, las morenas resaltarán el color rosa, mientras que aquellas que tengan la piel más clara podrán hacerlo con las otras dos tonalidades.

Además de por su contraste, este trikini de la firma española destaca por su curioso patrón que deja al descubierto las partes más sugerentes de la mujer y éstas llaman mucho la atención gracias al lúrex. Así, puedes optar por lucirlo tanto en la playa como en la piscina y tiene la cualidad de adaptarse a la luz, de modo que puedes optar por llevarlo con los shorts adecuados y una túnica.

Tiene copas extraíbles y su interior está completamente forrado de color negro. Aunque se ha fabricado en diferentes tallas (S, M y L) por el momento está agotado en su página web, aunque seguro que después de esta idea que nos ha dado Amelia Bono volvamos a ver algunas unidades. Su precio es de 54,90 euros. Si te gustan los diseños asimétricos de colores muy favorecedores, como el malva y el amarillo flúor, te recomendamos que eches un vistazo al resto de trikinis de Naö Swimwear.

En este caso, Amelia Bono ha preferido combinarlo con unos pantalones cortos vaqueros rotos y de tiro alto para celebrar su 40 cumpleaños y no cabe duda de que es el conjunto es más que adecuado para esta época del año. Aunque se trate de un must para el verano que puedes acompañar de cualquier blusa, top o camiseta de tirantes, puede que te decantes por otro tipo de shorts. Por eso, hemos dejado a continuación una galería de los que podrían encajar con este look (¡algunos de ellos están de rebajas!).