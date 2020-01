Pantalones vaqueros con bajos rotos y botas con plataforma, así es el último look de Sara Carbonero repleto de tendencias

Perfecto para la rutina diaria a golpe de básicos.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

¿Pantalones con bajo repleto de rotos y botas de plataformas? La respuesta es sí y nadie mejor que Sara Carbonero para demostrarnos cómo unir claves tan dispares en un único look que desearás llevar cualquier día de la semana.

Hemos perdido ya la cuenta de todas las veces con las que la periodista nos ha demostrado que, en cuestión de básicos, ella es quien mejor sabe combinarlos dando como resultado looks repletos de pura inspiración. Y es que no hay temporada, tendencia ni época del año que se le resista. Desde los vestidos perfectos con aberturas y originales estampados con los que mostrarnos cómo convertirse en la invitada perfecta (aún seguimos suspirando por aquel azul con bajo asimétrico y estrellas repartidas por un diseño con volantes de Temperley London) hasta piezas que no son más que las que perduran en nuestro armario al mismo tiempo que resultan ser a las que más uso les damos.

Y justo en esta referencia a los básicos es donde entran en juego los pantalones vaqueros, porque si bien podrían ser una de las prendas fetiche de Sara, mucha atención pone en ellos arriesgando en sus formas y diseños. Desde azules lavados en una gran diversidad cromática llegando a los bajos que tanto nos sorprenden. Y unos rotos y en un azul claro son las claves de una de las prendas estrella que han dado vida a su último look.

Pero también un abrigo de corte masculino y cuadros en tonos marrones carga con parte del éxito de esta combinación en la que el negro juega un papel principal. Como base en jersey, bolso y botas, son estas últimas las que podríamos considerar como el verdadero 'quid' de lo que podría ser el uniforme de pura inspiración 'working' para la rutina diaria.

Firmadas por Popa, hace ya tiempo que la marca española se convirtió en una de las favoritas de Sara Carbonero y mientras en verano nos dejaba bien claro cuáles eran las sandalias del momento, ahora lo hace con el calzado invernal con plataforma incluida que más ha arrasado hasta el momento en Instagram.

- Las menorquinas de Sara Carbonero, el perfecto calzado veraniego

- Sara Carbonero demuestra de nuevo que es la reina de los básicos

Disponibles en varias versiones en cuanto al detalle lateral se refiere, este modelo está rebajado y cuesta 59,95 euros. Una opción con la que, si no contamos todavía, sí que lo hacemos con un diseño parecido dispuesto a versionar el look con el que Sara Carbonero corrobora que sigue (y seguirá) siendo la reina de los básicos.