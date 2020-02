Hemos tratado de huir de los pantalones vaqueros rotos, pero tras ver el look con camisa blanca de Nuria Roca nos lo hemos replanteado

Ojo, que nos ha dado la clave para reinventar los looks con vaqueros y que siempre parezcan elegantes.

Mira que son hay miles de modelos de pantalones vaqueros, que los 'slouchy' llegaron con mucha fuerza hace unos meses, pero, oye, que los pantalones rotos no se acaban de ir de nuestras vidas. Las más clásicas prometieron por lo más grande que jamás se iban a meter en esos ‘malditos’ pantalones que parecían viejos mientras que las más arriesgadas tuvieron que bregar con madres y abuelas para que no acabaran cosiéndoselos o, en el peor de los casos, en el cubo de la basura. Aquella moda que empezó hace más de 10 años sigue hoy con nosotras. Hoy, al ver a Nuria Roca con ellos, hemos sentido cierta nostalgia y muchas ganas de volver a rescatarlos del fondo de nuestro armario. ¡Pero qué bien le sientan!

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ lució uno de esos looks que, por mucho que pase el tiempo, nunca nos cansaremos de ponernos, es el combo perfecto para esos días en los que no tenemos tiempo de pensar en un conjunto muy elaborado ni ganas de hacerlo. En su últimos de post de Instagram, Nuria Roca nos ha dado la clave para reinventar los looks con vaqueros y que siempre parezcan elegantes.

- Camisa blanca. Esa prenda con la que jamás fallaremos porque no es ni demasiado arreglada ni demasiado informal (y más si la combinamos con unos pantalones vaqueros rotos).

- Tacones rosas. Son la nota de color del conjunto y, a la vez, nos recuerda a la nota discordante del look de Victoria Beckham en la boda de Sergio Ramos. La diseñadora no solo se saltó el protocolo vistiendo de blanco, también remató su look con unos tacones fucsias, uno de los colores ‘prohibidos’ para la fiesta.

Amigas, que sepáis que los ‘ripped jeans’, por el momento, no ha muerto. Si hasta Victoria Beckham, la reina del minimalismo y una de las mujeres más elegantes del mundo, los lució durante sus vacaciones de Navidad con una blusa y una americana. Nuestro radar no está mal, es que los pantalones rotos siguen fascinando.