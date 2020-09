¿A qué tú también sueñas con el look 'total black' con el que Tamara Falcó deslumbró en 'El Hormiguero'?

Superelegante y con top y chaqueta cropped de tipo esmoquin.

Clara Hernández | Woman.es

Desde que se alzó como ganadora del programa 'MasterChef Celebrity', Tamara Falcó no ha dejado de proporcionarnos looks de diez, ya sea con uno de los vestidos lenceros lila más viral (e ideal) del verano, o con las camisetas con el escote más favorecedor para combinar con vaqueros. Sin embargo, en lo que la hija de Isabel Preysler es, sin duda, una experta, es en brillar con look atemporales, versátiles, sobrios y súperelegantes.

Así fue también el look que escogió este lunes para pisar el plató de 'El Hormiguero', que inauguraba su temporada número 15 y que pocos días antes había revelado que Tamara Falcó pasaría a formar parte del equipo de colaboradores del espacio.

La diseñadora no solo deslumbro con su habitual espontaneidad, que le ha valido miles de fans y que convirtió el de este lunes en el espacio de mayor audiencia del prime time (17,2%). Además, fascinó con un outfit sofisticado pero que apostaba por una sencillez 'total black' compuesto por traje de chaqueta de pantalones anchos negros satinados, y blazer cropped tipo esmoquin sobre crop top negro que dejaba a la vista el vientre liso de Tamara. Todo ello de la marca española Amateur Spain, y acompañado por joyas de Tous.

¿Se puede ir más perfecta? No si, además, lo combinamos con sandalias de tacón alto negro (de Magrit Shoes), labios rojos, colorete llamativo a lo largo del pómulo, ojos bien delineados (un look beauty de Sisley Paris) y un corte bob de raya al medio impecable, una de las propuestas que triunfan en 2020.

Además de su look, Tamara se metió a la audiencia en el bolsillo asegurando, con mucha gracia y sin dejar de sonreír, que discutía un montón con su madre (aunque esta también es su máximo referente), respondiendo sin problemas a cuestiones sobre su imagen de "pija" ("Soy pija pero también pelo conejos", bromeó haciendo referencia a su paso por MasterChef) y desmintió que su madre la hubiera llevado a un convento.

Tampoco esquivó las preguntas sobre su físico y su impresionante pérdida de peso. "Cogí 20 kilos. Según mi madre, cuando sonreía no se me veían los ojos", explicó sobre una etapa de su vida un tanto oscura, con mucho estrés, que atravesó pocos años antes. También reveló su truco para librarse de los kilos: "Tienes que encontrar lo que te funciona". Ella lo hizo "con dietitas, una clínica que me recomendó Mario, con deporte, salir...".

"Ese verano me quedé mucho tiempo en casa pensando que todos mis problemas eran míos y me hundía y solo comía filetes y tortillas de patata. Cuando sales, se te olvidan (los problemas)", señaló.

Tamara asimismo confirmó que se convertiría en colaboradora de 'El Hormiguero', algo que todavía le resultaba difícil de creer.