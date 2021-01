Lo mejor de la sobrecamisa de cuadros de H&M que tiene Paula Echevarría es que en primavera podrás seguir usándola como vestido

Un look 'black & white' ideal, estés o no embarazada.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

En la recta final de su embarazo, Paula Echevarría está demostrando que sabe muy bien qué tipo de ropa escoger para disfrutar de esta etapa con looks cómodos, sin renunciar por ello al estilo o las tendencias. Sudaderas, joggers, zapatos planos y leggings abundan en su nuevo fondo de armario y, a diario, observamos cómo los combina para inspirar a sus seguidores (que ya rozan los 3 millones y medio en Instragram).

Una vez más, la actriz ha compartido este miércoles un estilismo en el que no faltan las zapatillas cómodas (en este caso, unas Converse con plataforma) y las mallas premamá (las suyas son de Calzedonia). Sin embargo, el resultado ha enamorado a sus fans gracias a la pieza estrella que remata el 'outfit': una sobrecamisa de cuadros en clave 'black & white' que aporta el toque de tendencia necesario.

Y es que en los últimos meses no queda una sola 'it girl' que no haya caído rendida al encanto de las sobrecamisas, una pieza a medio camino entre la chaqueta y la camisa que resulta ideal para articular looks a capas. Se llevan de pana, con flecos, de efecto piel... pero, sin duda, los diseños que realmente triunfan en las redes son los de estampado de cuadros (y los looks de Rocío Osorno, Dulceida o Sara Escudero, por nombrar solo a unas pocas, dan prueba de ello).

En concreto, la pieza que ha elegido hoy Paula Echevarría pertenece a la colección de H&M y cuesta 29,99 euros. Pero presta atención porque viene con sorpresa: en realidad no se trata de una sobrecamisa de algodón, sino de un vestido de estilo camisero, lo que la convierte en una prenda superversátil.

De hecho, la modelo de la web de la marca ha combinado el vestido con unos botines chelsea, logrando un estilismo ideal para cuando suban las temperaturas. ¡Toma nota, Paula!