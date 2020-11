Las sobrecamisas de cuadros triunfan en Instagram pero Zara, Mango, Pull&Bear y compañía además tienen diseños de pana, de piel, con flecos, 'animal print'... ¡y son LO MÁS!

Repasamos algunos 'lookazos' vistos en las redes y te proponemos 12 modelos de nuestras marcas preferidas de esta pieza imprescindible de la temporada.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es un hecho: Instagram se ha llenado de sobrecamisas de cuadros. María Pombo, Rocío Osorno, Laura Matamoros, Dulceida... parece que últimamente no queda una sola 'it girl' española que no tenga un diseño de estilo leñador en su armario.

Y no nos sorprende, pues se trata de una pieza que ya dio mucho que hablar el año pasado, se encuentra a medio camino entre una cazadora y una camisa, resulta muy fácil de combinar y, además, es capaz de marcar la diferencia en cualquier look de otoño.

Sin embargo, repasando las páginas webs de marcas como Zara, Mango, Pull&Bear o C&A, verás que esta prenda, considerada ya como una de las grandes imprescindibles de la temporada, tiene mucho que ofrecer más allá de los clásicos cuadros. ¿Nuestras opciones preferidas? Los modelos de pana o de piel (mejor dicho, polipiel) así como los que juegan con estampados como el 'animal print' para animar los estilismos de estos primeros meses de frío.

En cualquier caso, el gran punto a favor de las sobrecamisas es su versatilidad, ya que quedan de lujo tanto con minivestidos como con vaqueros pitillo o pantalones estilo 'mom jean' (y la prueba la vemos a diario en las redes sociales). Además, se presentan como una alternativa perfecta a la chaqueta en los días de entretiempo y son ideales para crear esos looks a capas que siempre nos salvan esta época del año.

¿Qué más necesitas para incluir una sobrecamisa en tu colección? Sigue bajando y descubre nuestras preferidas del momento (muchas de ellas, con descuento de Black Friday).