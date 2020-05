Cuando no sepas qué ponerte, haz como Eva González y apuesta todo al negro y combínalo con unas zapatillas de deporte que se lleven toda la atención del look

Es una mujer que se viste por los pies.

¿Hay un color más elegante que el negro? Lo dudamos. No importa la época del año en la que estemos, si tiñe un look de día o un look de noche, … Con el negro nunca fallamos. Y eso lo sabe bien Eva González que, en una de sus últimas salidas, se ha vestido con un total look en este color que nos acaba de dar una idea para nuestros próximos looks de entretiempo. ¿Que no sabes qué ponerte? Solo tienes que copiarle el look a Eva González (y lo mejor de todo es que seguro que todas las prendas que luce ya las tienes en tu armario -o muy similares-).

En uno de sus paseos con su marido Cayetano Rivera Ordóñez y su pequeño Cayetano, la presentadora se vistió de la manera más cómoda, pero a la vez, y como suele ser habitual en ella, estilosa. Eva González es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y este último vuelve a reconfirmarlo. ¿se puede derrochar estilo con unas zapatillas de deporte? Claro que se puede, si sabes cómo combinar las prendas para que funcionen.

La andaluza apostó por unos pantalones negros tipo skinny -perfectos para moldear la figura y sentirte más estilizada- que combinó con un jersey con cuello a la caja y unos botones dorados en los puños que le añadían un toque sofisticado al look. Como prenda de abrigo, una cazadora vaquera, una de las prendas estrellas del entretiempo y un básico que, temporada tras temporada, se cuela en nuestros armarios.

Remató el look con unas zapatillas de deporte, pero no unas cualquiera. Aunque su estilo es muy discreto, Eva González arriesgó con unas zapatillas a todo color que son, sin duda, la estrella de su look.