Las invitadas de invierno más elegantes siempre llevan traje y este look de Rocío Osorno (con mangas abullonadas y pantalón) es la prueba

Nos hemos enamorado de Dew & Corch Collection, la marca española que firma su dos piezas.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Después de ver el último look de Rocío Osorno, lo tenemos claro: los trajes de chaqueta y pantalón son la solución perfecta al dilema del "¿qué me pongo?" si te han invitado a una boda (u otro evento importante) en los próximos meses.

Y es que, por mucho que nos guste un buen vestido, en la temporada de frío no siempre es fácil encontrar diseños adecuados. Entonces, ¿por qué no hacernos con un traje de dos piezas? No solo son cómodos y favorecedores, sino que además aportan una elegancia sin igual. Y, si encima cuentan con un patrón tan original como el que ha lucido la 'influencer', tienes el éxito asegurado.

Tal como vemos en la imagen, que no deja de acumular 'likes', Rocío ha elegido un diseño de color azul bebé al que no le falta detalle. Para empezar, la chaqueta tiene unas llamativas mangas abullonadas (pura tendencia del 2020), un volante estilo peplum desde la cintura que logra estilizar al máximo la silueta, botones forrados en terciopelo y unos detalles negros a juego tanto en la parte delantera como en la espalda. El pantalón, por su parte, destaca por la abertura central del bajo, que crea un efecto acampanado especialmente notable al caminar e ideal para sumar centímetros. Impecable.

La propia diseñadora ha revelado que la marca responsable de este estilismo es Dew & Corch Collection, una firma española a la que ya han recurrido otras 'influencers' como Honey Dressing, Ana Moya o Mery Turiel y cuyas prendas están hechas a mano, diseñadas, y producidas en nuestro país, debido al empeño de sus fundadoras (Rocío Mena y Cristina R. Corchón) por crear moda sofisticada, de calidad y 'made in Spain'.

Si estás buscando un look especial, merece la pena echar un vistazo a su web. Concretamente, el diseño que ha lucido la sevillana forma parte de la colección otoño-invierno 2020 2021 y tiene un precio de 315 euros (210 euros la chaqueta 'Rubellite Stone' + 95 euros el pantalón 'Onyx Stone').

Aunque la modelo de la marca ha optado por recoger su melena, añadir unos grandes pendientes y subirse a unas sandalias de tacón, Rocío Osorno ha rematado el 'outfit' con unos salones con tachuelas de Valentino en color negro; y es que no hace falta más para brillar con un traje como este. ¡Nos encanta!