La reina Letizia impacta en ARCO con un vestido de flores con mangas con volumen de las rebajas de Maje y un 'eyeliner' inferior rojo que será la perdición de las invitadas de primavera

Los reyes inauguran en Madrid la 39ª edición de la feria internacional de Arte Contemporáneo y doña Letizia cumple con las predicciones estilísticas.

Woman.es

La reina Letizia y el rey Felipe han inaugurado este jueves la nueva edición de ARCO, la feria internacional de Arte Contemporáneo que desde hace casi cuatro décadas reúne en Madrid las propuestas más punteras del diseño mundial.

El evento se posiciona como la feria más grande del mundo en número de visitantes -este año se esperan unos cien mil- y convierte la capital en el centro del arte durante una semana, con expertos del sector provenientes de más de 30 países, entre los que en esta ocasión destacan Brasil y Argentina, los invitados de la edición.

- Por qué tienes que conocer a Maribel López, la nueva directora de ARCO

- La reina Letizia guarda sus looks más rompedores para ARCO

Pero, si nos centramos en cuestiones en moda, ARCO también se ha ganado un hueco entre los amantes de la industria debido a las arriesgadas propuestas estilísticas con las que doña Letizia consigue sorprender cada año: vestidos de cuero, flequillos postizos, looks monocolor y otras fantasías 'fashion' hacen de la visita de los reyes todo un escaparate de tendencias.

Todos los looks de la reina Letizia en ARCO Ver 12 fotos

Como era de esperar, la reina no ha querido romper con la tradición y en 2020 se ha atrevido con un conjunto al que no le falta detalle, empezando por el estampado floral y las mangas abullonadas de su vestido y continuando por su llamativo 'beauty look' con un peinado de rizos con extra de volumen y acabado 'messy' y un maquillaje de ojos con un 'eyeliner' rojo inferior que potencia al máximo la mirada.

Comencemos por su vestido. Se trata de un diseño de raso, con corte al tobillo, cuello cerrado y falda vaporosa, que otorga mucho movimiento al andar. El estampado floral en rojo -su color fetiche para los grandes eventos con el que también ha posado recientemente para el retrato oficial de la Familia Real- y las mangas largas fruncidas y con volumen en los hombros han hecho de esta pieza todo un éxito de ventas, pues actualmente está casi agotada en la web de Maje, una firma francesa que la reina Letizia ya ha vestido en anteriores ocasiones.

Pese a que su precio original era de 275 euros, actualmente puede comprarse por 192,50 euros; eso sí, solo están disponibles las tallas 36 y 40, puesto que con esta rebaja del 30% ha volado de la tienda 'online'.

Aunque desde la marca proponen combinarlo con botas altas, doña Letizia ha apostado por sus recurrentes salones de tacón en color negro, que le ceden todo el protagonismo al vestido al prescindir de accesorios o joyas llamativas -solo ha lucido su anillo de Karen Hallam el cual le acompaña en todos sus looks últimamente-.

En cuanto a los gestos de belleza, cabe resaltar su arriesgado peinado, muy apartado de la melena lisa pulida que suele llevar en sus compromisos.

Sin embargo, el detalle que más ha gustado ha sido su maquillaje, donde destaca el delineado de ojos en color rojo, una tendencia al alza entre las invitadas que también ha triunfado en las alfombras rojas de la temporada.