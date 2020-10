¡Queremos el top asimétrico de Meghan Markle! Es tan sofisticado que será la envidia de tus amigas cuando salgáis a cenar y de tus compañeras del trabajo cuando vayas a la oficina

Meghan, te acabas de marcar un lookazo de esos que se graban a fuego en nuestra memoria.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque su paso como royal senior fue breve, Meghan Markle nos dejó grandes momentos fashion que grabamos a fuego en nuestra memoria. El sencillo vestido de novia con el sello de Clare Waight Keller, la entonces directora creativa de la firma Givenchy, con el que dio el ‘sí, quiero’ a príncipe Harry, el vestido negro asimétrico, también de Givenchy, en los British Fashion Awards, el Rolland Mouret cuajado de paillettes con el que acudió al Circo del Sol en el Royal Albert Hall y podríamos seguir la lista añadiendo más looks. Ahora, sin embargo, es más sencilla, pero incluso así sigue inspirándonos, hasta en sus looks de zoom.

Para una videollamada con 'Evening Standard' desde su lujosa casa en Santa Bárbara, Meghan se enfundó un total look en caramelo que es, hasta la fecha, uno de los más sofisticados que le hemos visto. Aunque no se aprecia muy bien el look (los duques de Sussex estaban sentados), sí se ve perfectamente el top asimétrico que lució para la ocasión. Siguiendo las propuestas de la pasarela, en las que se le da más protagonismo que nunca a los cuellos y escotes, Meghan Markle lució un top asimétrico de manga larga de color cámel de la firma Victor Glemaud.

Completó el look con unos pantalones efecto cuero, en el mismo tono que el jersey de punto, de Stella McCartney. Un conjunto monocromático digno de cualquier look de las semanas de la moda.