La prenda básica que tienen todas las influencers y que solo necesitas combinar con un sombrero de paja para lograr un look de 10

El verano no es verano hasta que una no se pone un vestido blanco. Esto es algo que todas tenemos asumido y nos encanta, porque no hay una prenda más propia de esta época que esa -con permiso, claro está, de bañadores y bikinis-. Lo mejor que tiene, más allá de la frescura que aporta y de lo bien que viene para resaltar el bronceado es que hay tantas versiones que resulta imposible no encontrar al menos una con la que sentirse cómoda.

Puedes optar por modelos mini, por los que arrastran hasta el suelo, los que se quedan a mitad de la pierna, los que son tipo camiseros, los que simulan ser blusones, los que se ajustan, los que aparecen con bordados o detalles de encaje... son tantos y tan variados que permiten jugar con todo tipo de siluetas, gustos y ocasiones.

Es por eso normal que se vuelvan omnipresentes cuando las temperaturas empiezan a subir. Porque, como puedes imaginarte, entre sus bondades también está la versatilidad que ofrece a la hora de combinarlo y en las cientos de publicaciones de Instagram que hay con diferentes diseños tienes la prueba.

Nos gustan con sandalias planas, con alpargatas con cuña, con zapatillas, con botas cowboy... pero es que además aceptan de buen agrado todo tipo de complementos ya sean estos collares, pendientes, bolsos o cualquier otro que se te ocurra -nuestra recomendación, un buen capazo, nunca falla-.

Eso sí, si hay una manera en la que nos parece el summum del verano es esa que incluye en la ecuación el sombrero de rafia. Este estilismo de Marta Oria es la confirmación definitiva.

Basta un bonito canotier o un clásico tipo panamá para elevar una inmaculada prenda como esta hasta el infinito.

Este mix de vestido blanco+sombrero siempre es un acierto y de hecho fue hace tan solo unos días cuando Meghan Markle lo lució con éxito por las calles de Beverly Hills. ¿Te animas a probar tú también?