Instagram se ha llenado de capazos con iniciales y ahora solo queremos uno para llevarlo con todos los días

Nuestro nuevo bolso favorito es personalizado y queda bien con absolutamente todo.

María Aguirre | Woman.es

Nuestro amor por los capazos viene de muy lejos. Fue hace ya unos años cuando pasaron a ser algo más que una cesta utilizada en el ámbito rural para ser accesorio en el que llevar toallas, cremas y demás utensilios indispensables en una jornada de playa. De ahí rápidamente fue el salto al asfalto el que lo convirtió en bolso estrella -incluso Loewe creó su propia versión ante la que cayeron rendidas numerosas celebrities e inflencers-.

Su carácter incombustible ha hecho que sea ese complemento al que nos gusta recurrir siempre cuando llega el verano, tanto que ya no concebimos ningún look de la temporada estival en el que no tenga cabida. De hecho, pese a que su éxito parecía haber frenado por la amplia variedad de bolsos similares hechos con rafia, mimbre y otros materiales naturales, nuestro favorito sigue siendo el modelo tradicional por ser de lejos el más versátil del armario.

Las firmas lo saben y por eso no han dejado de declinarlo en múltiples versiones y formatos hasta dar con la fórmula estrella. Una que parecen haber encontrado este año porque, aunque no es ninguna novedad, Instagram ha sido ahora cuando se ha llenado de capazos sobre los que se pueden leer las iniciales serigrafiadas, estampadas o bordadas de sus estilosas dueñas.

Solo ha hecho tener en cuenta lo mucho que nos gustan los complementos personalizados con la primera letra de nuestro nombre -véase el éxito que no cesa de los colgantes con iniciales- para entender el por qué de este fenómeno. Ahora son los capazos los que se crean con los diferentes elementos del abecedario como protagonistas y nosotras ya soñamos con hacernos con uno de ellos.

Por suerte son cada vez más los pequeños creadores que trabajan en modelos con estas características. Be-chic, Lada, Miss detalles, Gemitas Bcn, Lucía Toledo o Piel de Ubrique son solo algunos ejemplos de dónde puedes hacerte con uno de estos codiciados capazos en distintos tamaños, colores o formatos para hacerlos más accesibles.

Una manera aún más personal de lucir la cesta por excelencia de la que seguro no vas a querer separarte.