A la playa con faja y al gimnasio en bikini: así se las gasta Kim Kardashian para conseguir likes en Instagram

¿Todo por un like? En el caso de KIm Kardashian, sí. La empresaria no se anda con medias tintas y si tiene que llamar la atención, pone todas sus fuerzas en ello. Y no hay más que observar su última foto de Instagram para darse cuenta de lo importante que son los likes para Kim Kardashian, que amasa 171k en Instagram. Vamos, que está claro que no hay nada que se le resista.

Este mismo viernes, y en plena pandemia con el coronavirus, Kim Ha decidido que era una fantástica idea para hacer deporte. Claro, tiene toda la lógica. En pleno confinamiento, todas estamos más preocupadas por mantenernos entretenidas y, ya de paso, cuidar la figura que, al final tanto postre y tanto pedir comida a domicilio general mucho cargo de conciencia. El resto el mundo se hubiera puesto unas camiseta y unas mallas, quizá un pantalón corto si hacía demasiado calor, pero nada tan sofisticado como el conjunto de Kim Kardashian.

Ni corta ni perezosa, la protagonista de Keeping Up with the Kardashians, se presentó en el gimnasio con un conjunto de top y tanga con estampado de leopardo y unas zapatillas de suela gruesa. Una imagen que ella misma tituló "entrenamiento de cuarentena", y que al momento se llenó de comentarios, entre ellos el de su amiga Emily Ratajkowski que la piropeó con unos emojis de fuego.