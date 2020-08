Y te lo podrás poner para todo.

Clara Hernández | Woman.es

Hay prendas todoterreno capaces de sacarte de más de un apuro. Y seguro que todas estamos de acuerdo en que, entre estas, el pantalón negro es una de las imprescindibles, siempre a punto para salvarnos un look, ya sea para ir a la oficina o para un look más casual si, por ejemplo, lo combinamos con unas zapatillas. Por eso nos hemos enamorado de uno de los nuevos modelos de Zara, que además de estilizar y alargar la pierna visualmente -gracias a su talle alto, que marca bien la cintura- tiene pernera ancha y detalle de pliegues en la parte frontal.

Si unos tacones -incluso cómodos y bajitos, como los que nos recomiendan las tendencias para lucir divinas y no morir en el intento- son perfectos para convertir este pantalón (que podrás encontrar en Zara por 29,95 euros) en un básico elegante para un look working, con deportivas pueden transformarse en el comodín que no te quitarás durante el periodo de entretiempo, incluso en fines de semana y ahora mismo, si lo combinas con un 'tank top' para rememorar tus fotos del año 2000 o un crop top satinado y también en color negro (de hecho, hemos encontrado algunos preciosos en la misma web de Zara).

¿Más ideas para cuando las temperaturas sean más frescas? ¿Qué tal un conjunto de chaqueta y top de punto, esos 'twin set' que Kendall Jenner y Zara hicieron viral en 2019 (en su versión cropped, por supuesto) y que ahora Stradivarius y prácticamente el resto de marcas de Inditex han decidido recuperar, muchos de ellos con flores bordadas como el favorito de la modelo del clan Kardashian, y de los que en la siguiente galería puedes encontrar algunas ideas?

Estos conjuntos de punto de top y chaqueta de Stradivarius se convertirá en viral en 3, 2... Ver 6 fotos

Sin duda, se trata de una buena solución, y muy 'comfy chic', como marca la nueva normalidad. ¿Te animas?