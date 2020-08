No es un déjà vu: Stradivarius (un año después que Zara) ha reversionado el conjunto de top y chaqueta de Kendall Jenner en varios colores

Confirmamos: vamos a tener twin set hasta en la sopa (o casi, vamos).

Los conjuntos de chaqueta de punto y top viven un nuevo resurgir y Stradivarius ya ha tomado buena nota de ello, tanto es así que ha lanzado su particular versión barata de uno de los looks más virales de 2019, casi un año después de que lo hiciera Zara. Aunque fue en 2018 cuando Chloé, Chanel y Prada volvieron a subirlos a la pasarela tras muchos años de ausencia, no fue hasta principios de 2020 cuando se hizo viral.

Kendall Jenner fue una adelantada al resto de influencers con el diseño de Alessandra Rich de chaqueta de lana abotonada gruesa con flores bordadas a juego con un cropped top, que estrenó en otoño y no fue hasta meses después cuando, con un look de Kate Holmes, se convirtió en un objeto de deseo. Ojo, que el conjuntito en cuestión por el que todas suspiramos, de Khaite, costaba un dineral: rozaba los 2000€ y se vendía por separado, pero somos conscientes de que pagar por un sujetador de punto 470€ y por una chaqueta de cashmere 1395€ es un tanto doloroso, la mayoría nos conformamos con la versión barata.

Y la tendencia del top y la chaqueta llegó tan fuerte que se va a quedar, a juzgar por los conjuntos de punto con flores bordadas que han llegado a Stradivarius estos días. Se venden por separado: por un lado, el top, que cuesta 15,99€, y por el otro, la rebeca, que tiene un precio de 25,99€.

