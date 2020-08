Katie Holmes sabe que la mejor manera de llevar el 'tank top' es con unos pantalones vaqueros anchos, muy anchos

Un recuerdo de nuestra adolescencia.

Woman.es

De no ser por la mascarilla -marca ineludible de este 2020 que tanto desconcierto ha sembrado-, si no supiéramos cuando están tomadas las fotografías del último paseo de Katie Holmes por Nueva York, podríamos pensar que detrás de su look juvenil está Joey Potter, el personaje al que interpretaba en la serie 'Dawson Crece'.

Vaqueros anchos, muy holgados, como cuando se llevaban en los dosmil las marcas influenciadas por la cultura urbana del hip hop, y camiseta blanca de tirantes muy ajustada para contrarrestar las líneas tan amplias del pantalón.

Un collar de eslabones extragrandes y unas deportivas básicas rematan un look que recuerda a la adolescencia millenial.

El resultado, como ves, es un éxito. Debe serlo en cuanto a comodidad sin duda alguna, porque los vaqueros anchos lo son, pero también en cuestión de estilo, aunque sea un outfit en clave muy informal. Pero a Holmes no se le escapa detalle y en su armario no podían faltar ahora las prendas que recuerdan a finales del siglo pasado y sobre todo a comienzos de este como los jeans o el 'tank top' que tanto juego lleva dando este verano.

Lo único que no podemos asegurar al ver su combinación es si muchas podríamos soportar ir en pantalón largo por nuestras calles -a excepción de esos oasis, norteños en su mayoría, donde el fresco se agradece tanto como el agua en el desierto. Sorprende, de hecho, ver que la actriz lo ha escogido para pasear por Manhattan, un lugar bastante caluroso en esta época del año, pero el clima parece que al otro lado del charco está siendo más benevolente que por aquí.

En cualquier caso, toma nota del look si te gustan este tipo de cortes de pantalón, que seguramente tanto has echado de menos en todos estos años en los que se han llevado líneas opuestas hasta la irrupción de los 'mum jeans' y los vaqueros tipo 'slouchy', que nos dieron un respiro, nunca mejor dicho, en lo literal y en lo referente al estilo, de los tipo pitillo. Van a ser tus nuevos favoritos.