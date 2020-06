María García de Jaime tiene el perfecto uniforme de la primavera: vaqueros de dos colores, chaqueta de punto y mangas con volumen de Mango y zapatillas blancas

La combinación genial para el entretiempo.

Clara Hernández | Woman.es

Los cárdigans de tipo crop y manga corta se han convertido en una de las prendas más buscadas de la primavera y algunas, incluso, están alcanzando la categoría de virales. Es el caso de la chaqueta amarilla de punto con mangas abullonadas, de aspecto muy suave, que hace un tiempo numerosas influencers, como María García de Jaime o Alexandra Pereira, lucieron durante el confinamiento y cuyo procedencia poco después descubríamos. La rebeca era de Mango y, tal y como vaticinamos, se convirtió en una de las prendas más perseguidas de la temporada.

Esta semana, María García de Jaime ha vuelto a recordarnos todo lo que nos gusta esa chaqueta con una combinación de básicos cómodos y chic para la primera: vaqueros y zapatillas de deporte blancas. Sin embargo, la 'it girl' ha conseguido dar un 'twist' muy original a su look gracias a la elección de los pantalones. Porque María no se ha decantado ni por los clásicos jeans de color azul, ni por los rotos que han vuelto a casi todos los armarios, sino por un sorprendente modelo, de corte recto, que firma Laagam y que tiene como particularidad que es bicolor: mientras una pierna y la cinturilla es de color azul vaquero clásico, la otra pierna y las trabillas son azul claro o 'bleached', el tono que regresó la pasada primavera. Y que combinado con el otro hacen un efecto explosivo.

El modelo, de cintura alta, es el 'Two faced' ('Dos caras') de la marca, y termina con el bajo deshilachado (María García de Jaime los lleva dados una vuelta), que llega al tobillo.

Tiene un precio de 49 euros y además de combinar perfectamente con nuestro cárdigan favorito de Mango, en un tono liso, se puede lucir con 'crop top' e incluso estampados para un aire más veraniego.

El complemento perfecto de estos pantalones, que se han convertido en uno de los 'best sellers' de Laagam, son unas zapatillas blancas abotinadas.

¿Te atreves? Si no, siempre tienes otras opciones para obtener el outfit perfecto: