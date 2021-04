Laura Matamoros se declara fan de los cuadros Vichy con un traje de Uterqüe que combina a la perfección con zapatillas deportivas

Te contamos cuál es la clave para llevar un traje como lo hace Laura Matamoros y cómo puedes copiarle el look de Uterqüe.

Como ya te adelantamos hace unas semanas, los cuadros vichy están de moda, tanto que se han convertido en la última obsesión de Instagram y, para qué vamos a negarlo, no nos extraña. Con un toque naif, nos trasladan a nuestra infancia, además son muy alegres. En amarillo, rosa, rojo, naranja o verde, como el look que ha escogido Laura Matamoros en una de sus últimas fotos de Instagram, con los cuadros Vichy no vas a fallar este verano.

Y es que Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas ‘low cost’ con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras 'influencers' como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…- Eso sí, el traje de Uterqüe con cuadros Vichy verde y blanco es bastante más económico que las prendas de lujo que guarda en su armario. La influencer apostó por un conjunto de pantalón recto, cuesta 89 euros, y blazer de doble botonadura, a la venta por 159 euros, que combinó con una camiseta estampada y unas zapatillas de deporte. Además, remató el look con un sombrero tipo pescador en color azul bebé.

El origen de los cuadros Vichy

Aunque asociamos a este tiempo de estampado con looks que casi rozan lo infantil, los cuadros Vichy se hicieron famosos allá por 1959 cuando la actriz Brigitte Bardot, en su boda con Jacques Charrier, escogió un vestido de novia con este estampado. Fue un íntimo amigo, el diseñador Jacques Esterel, quien le animó a romper con la tradición nupcial y apostar por un vestido de corte New Look de Dior con estampado de cuadros Vichy en rosa y blanco y detalles de encaje blanco. Y, como podréis imaginar, era una auténtica fantasía que en la actualidad sigue perdurando en la memoria de las más fashionistas.