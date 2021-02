Este simple gesto de Laura Matamoros logra que su look sea pura tendencia en 2021

Busca en tu joyero, seguro que guardas algún collar similar.

Ya lo dijeron Bottega Veneta y Chloé, pero ahora Laura Matamoros nos acaba de confirmar que si hay un complemento que arrasará este 2021 es el collar de eslabones dorados. En solo un simple gesto es capaz de transformar cualquier look y la influencers madrileña lo ha logrado en el último look que hemos fichado en su cuenta de Instagram.

En los años 80 no había it girl (entonces no las llamábamos así, eran simplemente mujeres con estilo, mujeres elegantes o mujeres que vestían bien) que no tuvieran un su joyero un collar dorado de eslabones. Es cierto que desde entonces hasta ahora han tenido sus épocas: a veces los hemos odiado y otras amado y ahora, tras ver las propuestas en la pasarela de firmas como JW Anderson y Balenciaga podemos decirlo alto y claro: las cadenas doradas de eslabones serán en nuevo imprescindible.

Si hay algo que nos gusta en la redacción de son los complementos ponibles, que podamos combinar con cualquier tipo de look y que siempre nos sintamos favorecidas con ellos. Y Laura Matamoros lo sabe tan bien como nosotras. La influencer ha lucido un jersey de cuello alto blanco y lo ha combinado con un pantalón verde oscuro, pero para darle un toque especial, ha rematado el look con un collar de eslabones dorados. ¿Te gusta? Nosotras nos hemos declarado fan del collar (y de ella, obviamente).

Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-