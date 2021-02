Laura Matamoros nos enseña a combinar un traje cuando no quieres llevar camisa ni camiseta

Un 10 para ti, Laura.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Mira que un traje es una de las prendas más elegantes que podemos tener en nuestro armario, pero, ojo, llega un punto que por muy sofisticado que sea todas caemos en los tópicos de llevarlo con una camiseta o una camisa. ¿Hay vida más allá de ellas? ¡Claro que sí! Y nos lo acaba de demostrar Laura Matamoros en su última foto de Instagram. Una vez más la influencer madrileña nos ha dado una lección de estilo con prendas tan simples que cualquiera de nosotras podemos tener en nuestro armario.

Y es que Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-

Justo de Dior es el bolso que lleva en su última foto de Instagram, pero lo que más nos ha llamado la atención de su conjunto ha sido la forma que ha tenido de combinar el dos piezas de estilo masculino. Laura Matamoros lució un traje de pantalón y chaqueta ‘oversize’ en color beige que ha combinado con un top tipo bandeau negro, una buenísima alternativa a la camisa o camiseta. Ha rematado el conjunto con unas zapatillas Nike. ¡De 10!