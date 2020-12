No te líes: unas gafas de sol, unos pendientes y un abrigo masculino es todo lo que necesitas para arrasar este invierno

Palabra de Jennifer Lopez.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es una de las cantantes que ha vivido eso que llaman 'resurgir profesional' gracias a Instagram y a su cana de YouTube. Y no es que a Jennifer Lopez le haya ido mal en lo profesional en algún momento de su carrera, pero bien es cierto que ella ha sabido, como nadie, hacer jugar en su favor las herramientas tecnológicas que otras cantantes, más jóvenes (como Rosalía) llevaban utilizando ya desde hace años y en las que 'supuestamente' les llevaban ventaja al resto de cantantes algo más mayores. Tampoco es cuestión de hacer cuentas, así que dejémoslo ahí.

-El spray para un pelo brillante que usan J-Lo y Kim Kardashian.

- Este vestido blazer de Jennifer Lopez ha llegado a Zara.

Con dos hijos, varios matrimonios frustrados a sus espaldas y una relación estable con el que más pronto que tarde pasará por el altar, Álex Rodríguez, Jennifer Lopez ha demostrado en los últimos años que el paso de la edad no afecta a la carrera profesional de una mujer, si esta trabaja duro y muestra a sus seguidores que sigue siendo la misma que sus inicios. Esto último ha sido clave en el 'resurgir' de Jennifer ya que siempre se ha mostrado fiel a sus raíces.

Eso sí, lo que sí que ha ido cambiando y evolucionando ha sido su estilo. Durante los últimos años, el armario de la cantante ha sufrido un giro más 'lady', sin renunciar a ese carácter salvaje y rebelde por el que siempre nos ha enamorado. Así pues, y haciendo gala de este estilo tan ecléctico, Jennifer Lopez nos ha demostrado que podemos ir a la última con una prenda exterior y dos accesorios.

¡Boom! Sí, amigas, este look es una maravilla por la facilidad con la que consigue arrasar con un simple abrigo de corte masculino con cinturón, gafa XXL de montura arquitectónica y pendientes de aro 'extragrandes' en plata. Además, el pelo recogido potencia más todavía ese aire sofisticado. Un look con el que bien podrías salir del gimnasio. Bueno, igual del gimnasio no porque J-Lo va maquillada, pero ya nos entendéis.