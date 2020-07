Ya nos lo estamos estamos imaginando el look: el sujetador blanco de Mery Turiel de Intimissimi es tan especial que parece un top

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay día que Mery Turiel no nos dé una idea para crear un look. Su feed de Instagram es pura inspiración, pero sus stories no se quedan atrás. Hace unos días nos habló de la firma que customiza zapatillas Converse con bordados y ahora nos ha descubierto uno de los sujetadores más bonitos, de Intimissimi, que hemos visto en mucho tiempo, tanto que no nos podemos dejar de imaginar looks para lucirlo desde ya.

- Así es la colección de moda que Mery Turiel ha lanzado con Carrefour y ha arrasado.

- Mery Turiel rescata el accesorio que usábamos de niñas para crear un peinado de lo más elegante.

Blanco, de punto suizo y con puntilla, es perfecto tanto para usar como top como para dormir. No tiene aros y es muy cómodo, sobre todo para las chicas que tienen poco pecho. Lo curioso de los sujetadores es que todas tenemos una relación de amor odio con ellos. En cuanto llegamos a casa, nos los quitamos, pero luego vemos un sujetador bonito en una tienda y es imposible que no nos enamoramos de él. Eso sí, la comodidad y la elegancia no están reñidas.

Como la influencer nos ha enseñado, es de Intimissimi y sabemos que cuesta 14,95€, pero de momento no está disponible en la web, aunque desde que lo hemos visto no podemos dejar de imaginarnos looks con los que lucirlo. Quedará ideal con un pantalón de talle alto tipo 'slouchy' o 'paper bag' e incluso con unos vaqueros de estilo retro o unos shorts vaqueros. Las posibilidades son infinitas.