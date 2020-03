Por favor, queremos que llegue ya el verano para estrenarlo TO-DO.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando entras en el perfil de Julie Sariñana es imposible que no te enamores de sus looks, de sus peinados, de sus fotos… Sincerely Jules, como así la puedes encontrar en Instagram, aterrizó en las redes sociales en 2009 y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos, además de que se ha convertido en un referente de estilo para muchas mujeres en el mundo. ¿Te gustan sus looks? Pues prepárate para quedarte sin palabras (literalmente) cuando veas lo colorida y lo favorecedora que es la colección que ha creado junto a Billabong y que acaba de llegar a las tiendas este 12 de marzo.

''Esta colección fue diseñada pensando en el empoderamiento femenino; estábamos comprometidos a seleccionar piezas con significado y que alentasen a las mujeres a sentirse seguras y valientes", ha contado la influencer Julie Sariñana.

Vestidos de lunares, bikinis con estampado animal, otros de talle del alto, conjuntos de top y shorts, bañadores y vestidos de rayas…. Y todo teñido de colores muy vivos como los rojos, naranjas, amarillos, fucsias … La colección de Julie está impregnada del estilo tropical del que están impregnadas sus fotos de Instagram. Y las fotos de la campaña, realizadas en Colombia, son una auténtica maravilla.

Todo es tan especial que, aunque jamás hubiéramos pensado que después de nuestra adolescencia íbamos a volver a vestir de pies a cabeza de Billabong, estamos seguras de que no podrás resistirte. Y si no, mira qué monadas te hemos dejado en la fotogalería.