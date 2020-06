Hailey Bieber y Kaia Gerber ya saben que este bolso de Celine será lo más deseado cuando llegue el otoño

Se lanza el 5 de junio y su nombre es 16 Soft.

No hemos pasado el verano y ya estamos pensando en el otoño. Es algo muy común en la gente que disfrutamos más las estaciones frías que el verano. Soñamos más con estrenar abrigos y botas que bikinis y capazos. Pero eso no significa que no disfrutemos de una tarde de playa y chiringuito.

La industria de la moda tiene mucho que ver en esto también, en que siempre tengamos la vista puesta en la siguiente temporada, la siguiente estación. ¿Cuántas veces hemos visto el escaparate de una tienda con la colección de invierno a mediados de agosto? Somos así, parece que no vivimos en el presente sino en un futuro cercano. Sea como fuere, es difícil no fijarnos en accesorios o prendas que resultan especiales, que sabemos que marcarán tendencia en pocos meses.

Hemos visto a Lady Gaga, Angelina Jolie, Hailey Bieber y Kaia Gerber con el mismo bolso, el modelo 16 de Celine. Y tras ver que lo adoran, no nos cabe duda de cuál va a ser el accesorio icono del otoño.

El 5 de junio Celine lanza el bolso 16 con una estética menos estructurada, el nuevo 16 Soft.

Se trata de la primera pieza icónica creada por Hedi Slimane. Refleja perfectamente la estética de 'New Celine' y se percibe como una firma clave para la casa. ¿Qué tiene de nuevo el modelo 'soft'? Es mucho más suave, menos estructurada. La forma no varía mucho, sigue siendo un bolso con solapa, cierre y lineas clásicas y atemporales. Tiene un asa bandolera que le da un aspecto más informal y cómodo a la silueta.

Se ofrecen dos opciones de cuero: una piel de becerro lisa y una piel de becerro de grano flexible en una gama de 5 colores preciosos y otoñales que enamoran en cuanto los ves. Otro de sus cambios es el precio. Mientras que el modelo 16 cuesta entre 2.900 euros y 3.500 euros, el nuevo 16 Soft va de 1.800 euros a 2.250 euros

Si algo tiene que definitivamente lo catapultará a la lista de los bolsos más deseados es ese estilo vintage, clásico y versátil que tanto estamos viendo en accesorios (gafas de sol, bolsos, zapatos, etc) y que parece predominar en las colecciones. Porque, no nos engañemos, lo tiene todo para triunfar: cierre clásico de candado, asa larga y bandolera, solapa con lineas finas y sofisticadas y una gama de colores desde el más clásico negro o marrón hasta un burdeos y verde caqui.

Hola verano, ¿pasamos directamente al otoño? ¡Por favor y gracias!