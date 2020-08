Esta española ha conquistado a todo el mundo con su look de vestido de leopardo con zapatillas Converse

En la Semana de la Moda de Copenhague.

C. H. | Woman.es

Hace unos días, y tras algunas dudas, la Fashion Week de Copenhague decidía recuperar la normalidad (o casi) y abría sus puertas para mostrar en 72 horas las tendencias que marcarán la primavera y el verano de 2021. Sin embargo, ya es sabido que tan importante como sus shows —que incluían nombres como Henrik Vibskov, Soulland o 7 Days Active, y que nos dejaron un regusto de chalecos orgánicos, medias estampadas y trench—son los looks que durante el tiempo que dura la semana de la moda se asoman a las aceras de la ciudad danesa para conformar un llamativo álbum de 'street style'.

Pues bien, ha sido una española, Mónica Anoz, estilista y conocida instagramer, la que ha conseguido llamar la atención de algunos de los objetivos que se encargan de capturar los estilismos más interesantes que recorren la capital.

El look que lo ha logrado está protagonizado por un original vestido largo con manga larga y cuello cerrado que se ajusta con una banda ancha a la cintura y que resulta especialmente vistoso por el estampado 'animal print' de leopardo en tonos marrones que recorre su cuerpo de arriba abajo. Al fotógrafo tampoco le han pasado inadvertidas las zapatillas Converse con las que la influencer consigue un look elegante y casual a la vez, muy de tendencia, así como el bolso de marrón con amplia correa con apliques metálicos.

"#nofilter", "#fashionphoto" o "#streetstyle during #cphfw" son los hashtags con los que el fotógrafo, Christian Vierig, ha acompañado esta foto en la que no identifica a la modelo, seguramente porque no la conoce, y que ha publicado en la página de referencia The Styleograph. Sin embargo, con su melena rubia y sus gafas de sol, a nosotras no nos ha costado reconocer a la madrileña que cuenta con 141.000 seguidores en Instagram y que es conocida por sus combinaciones audaces de gusto vintage.

Hija de la interiorista Virginia Nieto, no es raro que apueste por marcas españolas en sus posados (como Carmen March, Loewe o nuevos diseñadores), las cuales alterna con distintos nombres italianos. Ni que recurra a estilismos que navegan entre las grandes firmas y el low cost.. Los grandes estampados, ya sean florales o 'animal print', como en esta ocasión, son otra de sus pasiones, especialmente cuando se trata de pantalones.

Precisamente ha sido uno de estos 'print' el que la ha elevado a reina 'street style' de la Semana de la Moda de Copenhague. O, al menos, a una de sus reinas urbanas.