Este es el vestido blanco con volumen de Zara que mejor queda con zapatillas

Lo admitimos, nos hemos enamorado.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ya te hemos advertido de que los vestidos blancos son sinónimo de verano y son pura tendencia esta temporada, pero permítenos que insistamos. Esta prenda no solo protagoniza las colecciones de nuestras firmas favoritas, sino que todas las 'celebrities' y expertas en moda nos lo han confirmado en el 'street style'. Y es que son cómodos, fresquitos y sofisticados.

Pero, ¿cómo te quedas si te decimos que hemos encontrado un nuevo diseño en Zara que además de ser superoriginal es el que mejor queda con zapatillas?

- Si eres de las que adora las zapatillas blancas vas a amar este vestido midi de Springfield que lleva Lucia Pombo

- Puede que no sea un vestido de novia, pero este precioso vestido blanco con bordados de Zara se ha convertido en el producto más increíble de la nueva colección

En plena primavera ya te adelantamos que la fórmula de vestido + zapatillas era la combinación ganadora. Y ahora, meses después, confirmamos que este conjunto sigue protagonizando los estilismos de las 'it girls' de todo el mundo.

Además de salvarnos esos días en los que no sabemos qué ponernos, es la combinación perfecta para cualquier tipo de ocasión, tanto para ir de turismo como para un look de oficina. Y si encima el vestido es blanco, el estilismo pasa de ser un look a un "lookazo".

Como te decíamos, la firma de Inditex tiene el vestido blanco con volumen que necesitamos en nuestro armario a la de YA. Se trata de un diseño midi en blanco con bordado de flores (lo que le aporta un toque muy romántico), cuello redondo y manga corta abullonada.

Y si hasta aquí el vestido nos ha encantado, cuando hemos visto el escote trasero en la espalda con botones, definitivamente, nos hemos enamorado. Tenemos que admitirlo...

Al contar con volumen en la falda pero estar más ajustado a la altura de la cintura, favorece a todo tipo de siluetas. Y, por supuesto, al tener una estética sofisticada, es ideal para llevar con zapatillas y conseguir un look de diez. Ahora mismo está disponible en todas las tallas y tiene un precio de 29,95 euros.

Nuestra apuesta, sin duda, es llevarlo con las zapatillas clásicas planas de tela en cualquier color, pues al ser un vestido blanco combina con absolutamente todo. Sin embargo, otra opción sería llevarlo con zapatillas blancas con algún detalle en color o estampado. Y, para las más atrevidas, con unas 'sneakers' más voluminosas.

Para que consigas el look entero, hemos hecho una selección de zapatillas que van perfectas con vestidos. ¡Ojo, te va a costar mucho elegir tus favoritas!