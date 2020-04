Dua Lipa no solo tiene una forma de enseñar la lencería en el día a día, también sabe cuál va a ser el sujetador tendencia (aunque en realidad es un bikini)

¿Sujetador o bikini? Esta temporada dale el máximo uso a esta pieza de estilo ochentero que ya ha conquistado a la estrella del pop.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Doble uso para el top de bikini que reivindica su puesto para formar tus looks de calle y enseñarlo a modo de lencería. Palabra de Dua Lipa.

-Este bikini es TAN bonito que querrás comprarlo hoy, estrenar el top mañana mismo (con unos pantalones) y llevarlo todo el verano con su braguita alta a modo de bañador

-Dua Lipa ha decidido cambiar de look en pleno confinamiento

Los tops lenceros son los nuevos protagonistas y Dua Lipa continua la tendencia que comenzaros los artistas del pop de los 80.

La han definido como “la Madonna de la Generación Z”. La británica de 24 años ha conquistado la industria de la música y los oídos del mundo con solo dos álbumes. Pero fuera del escenario, sus looks se convierten en los más imitados. Su estilo puede denominarse de aire deportivo y chic. ¿Cómo es este efecto? Resulta de la mezcla las piezas más modernas con elementos propios de los noventa como los slip dresses, los trajes total denim o las gafas minúsculas. ¿La última tendencia noventera a la que se ha sumado? La de dejar los tops lenceros a la vista.

Podemos afirmar que los 90s se han convertido en la década más inspiradora de la primavera 2020. Y fue en ese tiempo cuando surgieron algunos de los sujetadores más icónicos: como los de Mel C. y Mel B, las ex-Spice Girls; el que Jean Paul Gaultier creó con silueta cónica para Madonna, o el que Britney Spears dejaba entrever en el look de colegiala del videoclip de “Baby One More Time”.

De inspiración vintage y evocando a los tradicionales modelos de corsetería. O con estampados 'tie dye', metalizados... La oferta en las colecciones de baño con este modelo es infinita.

La firma Ônne Swimwear apuesta por una colección beach-to-bar, con un tejido similar al canalé, que nace con la intención para ser incluidos en el día a día.

Esta tendencia la llevan también otras celebrities como Kim Kardashian, Hailey Baldwin, las hermanas Hadid o Emily Ratajkowski que, tienen claro que el 'bra' es el nuevo protagonista de la temporada. No te pierdas la galería con todos los bikinis para este verano que reúnen estas características.