El jurado ha reconocido su talento para "combinar diseño de moda y pulso social", entre otras cosas.

Clara Hernández | Woman.es

"Cuando me han llamado me he puesto a llorar pero son lágrimas por todo el esfuerzo que hay detrás, por el esfuerzo de tantos años". Así ha recibido Ana Locking la noticia de que acababa de ganar el Premio Nacional de Diseño de Moda, el galardón más importante del sector en España y que otorga el Ministerio de Cultura, según ha contado a TVE poco después de saberlo, aún emocionada.

Para concederle el Premio, que el año pasado recayó en Adolfo Domínguez, el jurado ha valorado su capacidad de "combinar diseño de moda y pulso social, conectando con los movimientos y las prácticas artísticas contemporáneas".

"Amplía los cánones de belleza y refleja la cuestión de género y la diversidad del ser humano", añade un comunicado, que también aprecia su "labor como maestra de las nuevas generaciones y la coherencia y continuidad de su trabajo".

Ana Locking fundó su firma de prêt-à-porter en 2008, en Madrid, aunque su afinidad por la moda comenzó mucho antes, en el taller de confección de su madre. Licenciada en Bellas Artes, sus pasos en el mundo de la moda han sido reconocidos con anterioridad con numerosos premios, como el L'Oréal París a la Mejor Colección de MBFWM.

En los últimos tiempos, su nombre es una constante en alfombras rojas y en créditos de videoclips y proyectos de artistas musicales (por ejemplo, Aitana recurrió a ella para los looks de su gira, que fueron pura fantasía, y Maluma utilizó uno de sus diseños en su vídeo con Madonna).

