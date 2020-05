Cristina Pedroche vuelve a tirar de su marca de moda fetiche y low cost para crear el look de entretiempo que todas llevaremos en algún momento de las próximas semanas

La combinación infalible.

La reina Letizia tiene a Hugo Boss, Carolina Herrera y Felipe Varela; Rocío Crusset a Sandro París y Zara y Cristina Pedroche, a Capriche. No hay semana que la presentadora e influencer no comparta alguna prenda de la firma española a la que se ha vuelto adicta y no nos extraña porque sus estampados y sus patrones le sientan de lujo (como si eso fuera muy complicado, oye). La vallecana ha arrancando la fase 1 de la desescalada con un look que nos tienen completamente enamoradas, además la combinación no nos puede parecer más acertada para el entretiempo.

En su última foto de Instagram, la presentadora de televisión ha derrochado estilo con un vestido mini con estampado en tonos azules y de manga larga. De tejido vaporoso, está a la venta en la firma de la marca por 46,90€. Y aunque el vestido nos encanta, la forma de combinarlo es lo que ha hecho que nos quedáramos prendadas de su look de desescalada.

Podría haberlo combinado con unos salones, el calzado más formal al que recurre la de Vallecas para sus looks en Zapeando, e incluso unas zapatillas, como hizo hace unos días cuando entrenó el mono frambuesa también de la firma, pero esta vez ha querido apostar por una opción más de entretiempo. Pedroche acceorizó su vestido de flores con unas botas de cowboy y un cinturón marrón del que ya nos declaramos fans.