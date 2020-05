Si te gustan las camisetas con mensaje feminista, tienes que fichar las de Cristina Pedroche

“No concibo el amor pleno sin pasar por el propio” y “destroy the patriarchy not the planet” son las frases de las camisetas de Pedroche.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay día en el que Cristina Pedroche no nos sirva de inspiración con sus looks. A pesar de que está confinada en casa, la presentadora presume de estilo en cada una de sus fotos de Instagram. Hace unos días hizo que nos enamoráramos de un mono fucsia de Capriche, una de sus firmas favoritas, y ahora ha vuelto a hacer lo propio con sus camisetas feministas, que nos encantan para combinar con pantalones vaqueros o leggins y chándal para estar en casa durante estos días.

Hace unos días lució la primera en la que se puede leer “no concibo el amor pleno sin pasar por el propio”. Se trata de un diseño en negro de la firma Uttopy, una marca de moda solidaria de referencia en España, y la actriz y creadora de contenido Albanta San Román, que han desarrollado una colección de camisetas con mensaje a favor del empoderamiento de la mujer. Parte de los beneficios de la venta de la camiseta se están donando a la Fundación Ana Bella (la fundación recibe 4€ por cada camiseta vendida a través de la web de Uttopy). El objetivo de colección es luchar contra la desigualdad de género (ODS5).

“Destroy the patriarchy not the planet” (destruye el patriarcado, no el planeta) es el mensaje de su nueva camiseta. Blanca y con el cuello redondo, es de la firma slowcracy, que nace con el objetivo de cambiar el modelo de consumo textil actual, la segunda industria más contaminante del planeta, y cuesta 19,99€.