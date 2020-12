Angelina Jolie también tiene el bolso favorito de las 'influencers' y que puede ser tu gran capricho estas Navidades

Precioso.

Angelina Jolie no es solo una gran actriz, sino también un gran ejemplo a seguir en cuanto a cuestiones de moda se refiere. A sus 45 años, la intérprete de éxitos cinematográficos como 'Maléfica' ha demostrado que la elegancia y la vanguardia siempre van de la mano en su armario, aunque lo que más gusta de ella es que en su día a día no hace alarde de grandes prendas, pero sí de grandes accesorios.

Durante una jornada de compras por Los Ángeles, en la que estuvo acompañada por su hija Zahara, la actriz y exmujer de Brad Pitt lució un bolso que se ha convertido en un auténtico 'must have' de cualquier 'influencer' fashionista que se precie. Se trata de un bolso de Valentino, de cuero y en color negro, que recibe el nombre de 'Supervee' y que causa furor por su detalle dorado en forma de 'V' que lo convierte en toda una obra de arte.

Este modelo, que ya ha sido 'fichado' por multitud de 'influencers', tiene el tamaño ideal para llevar tus básicos del día a día, pero sobre todo es una apuesta segura porque levanta cualquier look. Es elegante, sobrio y moderno a la vez y estos tres ingredientes son los que hacen que esté en la receta de todo armario que se precie.

Y bueno, no vamos a engañarte, su precio no es 'low cost', como ya te imaginarás, pero lo cierto es que es una muy buena inversión si quieres un bolso que te valga tanto como para el día a día como para una cita nocturna. Quizá estas navidades sean el momento ideal para darte ese 'caprichazo' que siempre has querido darte pero que nunca te has atrevido.