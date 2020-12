Amigas, ya sabemos lo que queremos que nos traigan los Reyes Magos, la bomber que acaba de estrenar Laura Matamoros

Woman.es

Allá donde va Laura Matamoros triunfa. La influencer es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza en Instagram y, ahora, a las puertas de la Navidad, ha lucido una bomber de la que estamos completamente enamoradas.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-. En una de sus fotos de Instagram ha lucido una bomber estampada de Antik Batik, a la venta en la web de la firma por 245€.

Natural, pero siempre divina, la influencer no oculta que de vez en cuando se da un capricho con los platos que cocina su chico en Benji’s Bar y No.na.me Bar, los dos restaurantes del chef Benji Aparicio, pero cuando toca ponerse seria, se pone. En estos días previos a la Navidad, la influencer ya ha empezado a incorporar una nueva bebida para desinflamar la tripa a su rutina. Según ha contado en su cuenta de Instagram ha revelado que cuece limón y trocea jengibre y, después, bebe este preparado para tener la tripa plana. “Es diurético y para estas fechas viene muy bien”, ha revelado.