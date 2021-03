Amigas, esta primavera te vas a despedir de las camisetas blancas y las vas a cambiar por los chalecos (palabrita de influencer)

Te contamos cómo llevarlo con éxito como las que más saben de moda.

PILUCA SANTOS

El chaleco es la nueva prenda de moda. La primavera pasada empezamos a verlos en los looks de las chicas con más estilo del mundo (y Juana Acosta fue una de ellas), pero será este 2021 cuando el chaleco viva su verdadero reinado, de hecho, en las últimas semanas es imposible no ver chalecos por todas partes. Tanto es así que estamos seguras de que serán los sustitutos de la camiseta blanca, esa prenda a la que todas recurrimos cuando no sabemos qué ponernos.

Ni quita el frío ni quita el calor, pero el chaleco, cuando lo combinamos con un pantalón de vestir, no tiene nada que envidiarle a la chaqueta americana por su elegancia. Y si lo llevas con vaqueros o con unas zapatillas también tiene ese efecto elegante que eleva cualquier look. Es cierto que hace mucho tiempo que lo llevamos, de hecho, nos tenemos que remontar a los años 2000 para recordar cuándo fue la última vez que nos volvimos locas por esta prenda.

Entonces fue la tercera en discordia en los trajes masculinos. Por aquel entonces Kate Moss hizo de los chalecos su prenda fetiche, pero después poco o nada supimos de ellos hasta que firmas como Max Mara, como parte de sus trajes de mujer de bermuda y chaqueta, y Saint Laurent o Ana Locking, que los subieron a la pasarela para que los usáramos como si fueran un top, los volvieran a poner en el mapa.

Cómo llevan los chalecos las influencers

- La forma más elegante de lucir el chaleco

Si hay una fórmula que nunca falla (y de eso saben mucho Meghan Markle, la reina Letizia y Kate Middleton) es vestir en monocolor, en este caso de gris. Yoyo cao ha coordinado su traje gris con chaleco y pantalones slouchy con unas botas de piel en el mismo tono.

- El chaleco de Zara de Laura Matamoros

La influencer española ha sido la última en apuntarse a esta tendencia y, ojo, que estamos completamente fascinadas con la forma en la que lo ha combinado. Ha apostado por un pantalón negro, chaleco de Zara, que está a la venta en la web por 12,99€ y tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo viral, y americana en el mismo tono y zapatillas deportivas Wmns Air Jordan 1 Mid, que cuestan 416€.

- El chaleco en clave oversize

El armario de la periodista Stephanie Broek está cuajado de básicos, así que si no la tienes en tu radar, ya estás tardando porque sus looks son pura inspiración. Nada más echar un vistazo a su feed de Instagram, nos hemos quedado enamoradas de su conjunto con chaleco, pantalón y abrigo oversize.