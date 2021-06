La 'influencer' española Alexandra Pereira nos ha dado una lección de estilo una vez más, esta vez, enseñándonos que si se puede estar guapa haciendo turismo.

El mundo se divide entre los que defienden que el único ‘outfit’ posible para hacer turismo es el de pantalón corto y camiseta básica y los que abogan por un look con algo más de estilo. Pero cuando se trata de descubrir una nueva ciudad, el debate sobre la comodidad nunca muere.

Cuando nos toca caminar durante horas y horas, pasar calor (si se trata de un destino veraniego) y estar todo el día fuera de casa, es inevitable pensar en la comodidad al planear nuestro outfit.

Hay quienes apuestan todo a la comodidad y terminan optando por un look básico, pero también hay quienes sacrifican una parte de esa comodidad en favor de la moda y ‘arriesgan’ para tener la oportunidad de lucir un look más ‘fashion’.

Y es que sentirte guapa mientras haces turismo es también una opción, y aunque no sea la ideal cuando el plan sea recorrer la ciudad entera caminando, sí es una buena idea cuando se trata de dar un paseo nocturno, visitar un buen restaurante y disfrutar de una velada mágica. Porque, ¿cómo si no íbamos a presumir de look y plan en las redes sociales?

Encontrar un buen equilibrio entre el estilo y la comodidad puede resultar complicado, incluso para las más expertas. Pero parece que Alexandra Pereira (@alexandrapereira) ha dado en la clave en su último post.

La ‘influencer’ española, que se encuentra actualmente viviendo en París (ciudad a la que se mudó a finales del año pasado), nos ha enseñado en su última publicación un vestido que nos encanta y con el que sí se puede hacer turismo. Y además (y nos lo ha demostrado ella misma), te van a quedar unas fotos envidiables.

Se trata de un vestido de la marca ZIMMERMANN (@zimmermann), una firma australiana creada en 1991 con tiendas en Sídney, Nueva York y París.

Pereira, que posa con esta prenda en la Plaza Vendôme, situada en el centro de la ciudad, muestra este vestido fluido de corte evasé y estampado. Es de manga larga abullonada, cuello de cisne y abotonadura frontal en color burdeos. Se ajusta a la cintura con un lazo con el mismo estampado y detalles también en burdeos. Y hemos de decir que nos tiene enamoradas.

La ‘influencer’ lo ha combinado, de forma muy acertada, con unas sandalias de cintas en el tobillo y tacón doradas y un ‘clutch’ del mismo color.

Ahora, después de verlo con detalle, dinos si no es un ‘outfit’ ideal para pasar una maravillosa noche en una ciudad y disfrutar de la vida nocturna.