Alexandra Pereira tiene el vestido negro definitivo: es de Zara y cuesta 10 euros

Esto sí que es un buen fichaje 'fashion'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Como buena amante de la moda que eres, conocerás el poder de un buen vestido negro, ¿verdad? Es un fondo de armario porque combina con absolutamente todo, es versátil, es atemporal porque jamás pasará de moda y es sinónimo de elegancia.

- Este vestido de las rebajas de Zara que solo cuesta 12 euros puede convertirte en la invitada más increíble de tu próxima boda

- ¡Amiga! Zara ha puesto en su página web un apartado secreto con vestidos a 9 euros que nos tiene enamoradas

Una 'influencer' que también es sinónimo de elegancia es Alexandra Pereira. La gallega sabe cómo lucir las prendas tendencia que a simple vista pueden parecer más complicadas de llevar y siempre, siempre acierta. Así es el caso de los mocasines (que se atreve incluso a llevarlo con calcetines y conseguir un look de diez), los pantalones de efecto cuero (que ella apuesta por llevarlos por debajo de las botas) o las mallas de ciclistas (que nos convenció de que la manera de sacarles el máximo partido es con una camisa 'oversize'). Y es que, efectivamente, todas y cada una de las prendas que protagonizan sus estilismos las lleva de la manera más sofisticada, tanto que incluso es capaz de hacer que un look 'low cost' parezca caro. ¡Y nos lo ha vuelto a demostrar!

Alexandra Pereira es consciente de la importancia de contar con un buen vestido negro en nuestro armario y hoy nos ha mostrado el diseño definitivo que tú también te vas a qurer comprar inmediatamente.

La 'influencer' ha compartido un divertido post en Instagram en el que hace una comparativa de cómo pensaba que iba a ser su 2021 vs. cómo está siendo en realidad con dos fotos totalmente opuestas. En la primera imagen aparece guapísima haciéndose un 'selfie' en el espejo y en la segunda haciendo una mueca y bebiendo vino. Y aunque nos ha encantado ver esa faceta de humor de la 'it girl', como siempre, no hemos podido evitar fijarnos en el estilismo que luce en la primera instantánea de la publicación.

Alexandra Pereira aparece con un elegante vestido negro, sandalias de tacón y un bolso de mano en dorado. En definitiva, una combinación sencilla a la par que sofisticada en la que el máximo protagonismo se lo lleva el vestido que a simple vista podría parecer carísimo pero que, realmente, cuesta 9,95 euros.

Se trata de un vestido negro ajustado de algodón orgánico con cuello subido de Zara, y sin duda nos parece un superfichaje 'fashion' porque sienta fenomenal y lo podemos llevar en todo tipo de ocasiones y con todo tipo de accesorios y complementos. Alexandra Pereira nos ha enseñado la versión más elegante del diseño (y nos encanta), pero también nos lo imaginamos con unas botas o incluso con unas 'sneakers', ¿o no?

De momento este vestido está disponible en todas las tallas en la web de Zara, donde también lo puedes encontrar en color marrón y berenjena. ¿No te parece ideal?