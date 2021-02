Estos vaqueros anchos de Zara hacen un efecto 'piernas kilométricas' increíble y el look de Alexandra Pereira es la mejor prueba

¿Unos jeans anchos que te hacen parecer más alta? Existen, forman parte de la nueva colección de Zara... y gracias a a la 'influencer' ya han empezado a agotarse.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Hay que ver las alegrías que nos da últimamente el Instragram de Alexandra Pereira. Entre recuerdos de sus viajes exóticos y momentos de su nueva vida en París (acaba de mudarse a la capital francesa con su marido, Ghassan Fallaha), la 'influencer' no deja de compartir fotos de sus mejores looks. Y, aunque en su 'feed' abundan las piezas de lujo (sobre todo si hablamos de bolsos y zapatos), lo cierto es que su perfil es también una auténtica fuente de inspiración para las amantes de Zara, ya que la 'instagramer' no deja de mostrar prendas de las nuevas colecciones de la marca de Inditex.

Hemos sido testigos del último ejemplo este mismo fin de semana, cuando Alexandra ha publicado una imagen con un estilismo sencillo pero chic y que vas a querer copiar desde ya. ¿Su punto fuerte? Los vaqueros con 'efecto piernas infinitas' que luce y que, precisamente, pertenecen a lo nuevo de Zara.

Siempre al día de las tendencias, la bloguera ha elegido unos pantalones 'denim' de patrón holgado; uno de los tipos más buscados del 2021 después de que la dictadura del pitillo haya llegado definitivamente a su fin. En este caso en concreto se trata de unos 'jeans' trampantojo, ya que a primera vista pueden parecer acampanados debido a la zancada de la 'it girl' en la foto, pero en realidad son rectos y 'oversize'. ¿Su secreto para estilizar la figura? El tiro alto, que visualmente ayuda a alargar las piernas, y el corte recto ancho, que consigue disimular el volumen de las caderas y los muslos.

Esta joyita, que todavía puedes encontrar en la web de Zara bajo el título 'Jeans ZW premium marine straight', tiene un precio de 29,95 euros pero ojo, que ya ha empezado a agotarse en algunas tallas.

Por si fuera poco, Alexandra Pereira ha añadido unos botines de tacón moderado, que enfatizan aún más este efecto estilizador. Una bandolera mini y un jersey de rayas, con cuello alto, cremallera al bies y mangas abullonadas, de las rebajas de Ba&sh (marca presente en el vestidor de Tamara Falcó, Paz Vega o María Pombo entre otras) rematan este 'outfit' que no deja de acaparar 'likes'. ¡Tomamos nota!