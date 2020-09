Además son más baratos de lo que imaginas.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Que levante la mano quien el invierno pasado no cayó rendida ante los conjuntos de top y chaquetas! Si fuiste una de ellas, que sepas que este otoño-invierno 2020/2021 hay nueva prenda de punto fetiche: los pantalones de punto. Se veía venir después de que Dolce & Gabbana y Bottega Veneta incluyeran en sus colecciones conjuntos de punto, pero ha sido la nueva normalidad, en la que pasamos más tiempo en casa y apostamos por prendas más cómodas, y las nuevas necesidades las razones definitivas para que las firmas low cost cuajaran sus colecciones con piezas de punto. Tops, jerséis finos tipo sudadera, vestidos y pantalones, como los que ha llevado Alba Díaz Martín en una de sus últimas publicaciones de Instagram, se convertirán en prendas clave en nuestro armario cápsula.

Mientras que en los momentos más críticos de la pandemia la mayoría se refugió en pijamas y chándales, después las firmas como Zara, Mango, H&M… adaptaron sus colecciones a nuestras necesidades: vamos a estar en casa y queremos estar a estar cómodas, pero también nos queremos ver guapas. Y así fue cómo las influencers llenaron Instagram de looks sofisticados: vestidos amplios, conjuntos de punto y chándales de lujo acompañados, en su mayoría, por zapatillas, una fórmula que se repetirá en los próximos meses pero adaptada a las tendencias del otoño-invierno 2020/2021, como nos lo acaba de demostrar Alba Díaz. Pero, ojo, que las prendas de punto también las sacamos a la calle.

En uno de sus últimos looks, la influencer lució unos pantalones de punto de Primark, con cintura elástica y de corte ‘wide leg’ de 16 euros, una opción más elegante que los leggings e igual de cómoda que nos servirá tanto para estar en casa como para un look informal de calle. Alba Díaz completó el look con un crop top de Zara

