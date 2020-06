La hija de Vicky Martin Berrocal ahora luce un increíble 'blunt bob', que es plena tendencia e ideal para el verano.

Alba Díaz ha decidido cambiar de look. La hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés decidió darle un nuevo aire a su imagen y en cuanto pudo acudió al salón de belleza y sin pensarlo dos veces se cortó su melena.

"Vuelvo a mis orígenes, corte por lo sano para este verano! Rima y todoooo", escribió la joven junto a una instantánea en la que muestra su nueva imagen. Tras varios meses sin poder cortarse el pelo, Alba Díaz ha optado por uno de los ‘looks’ del momento, con una media melena por encima de los hombros. Y además, se hizo unas mechas más rubias para darle un poco de luz a su rostro y que vienen perfectas para el buen tiempo.

La joven ha compartido con sus 207.000 seguidores una serie de instantáneas que muestran el paso a paso de su actual estilismo capilar, el ‘blunt bob’ con el que luce un aire mucho más sofisticado. Y es que como ella misma lo admitió, su idea no era cambiar de look, ella había ido a la peluquería para poner a punto su pelo para el verano con un tratamiento de keratina e hidratación, pero estando allí decidió era un buen momento de hacerse un cambio de look y de paso preparase para el verano. Y es que recordemos que este corte de pelo causó sensación entre las actrices de Hollywood el pasado año y parece que este verano volverá con más fuerza, porque es un peinado fácil de mantener, elegante y sobre todo muy fresquito para cuando suben las temperaturas.

Los estilistas de Alba Díaz se lo han cortado completamente recto y además le han puesto un tratamiento de keratina con lo que mantiene el liso y siempre está peinada.

Además, la hija de Vicky Martin Berrocal no solo ha optado por modificarse el pelo, sino que también se ha sometido a un tratamiento de microblanding. “¡Y aquí acaba mi rutina de hoy! La conozco desde que soy enana y siempre he querido sus cejas, me hizo prometerle que jamás me las iba a tocar yo y así ha sido. ¡Siempre en sus manos! Gracias reina”, ha compartido en otro ‘story’ en el que se aprecia a la perfección como han quedado sus cejas.

Alba Díaz pasó el confinamiento en la finca que su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, tiene en Sevilla y donde vive con su mujer, Virginia Troconis, y los dos hijos del matrimonio, Triana y Manuel.