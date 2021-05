Uniqlo tiene la camisa blanca perfecta y la ha encontrado Paula Ordovás

Es de seda y la ha diseñado Inés de la Fressange, garantía de que es el básico que cualquier fondo de armario necesita.

María Aguirre

No hay armario que se precie que no tenga una clásica camisa blanca en él. Esto es uno de los principios básicos que cualquier amante de la moda tiene grabado a fuego porque sabe que no hay un básico que sea capaz de dar tanto juego. Eso sí, para que realmente funcione no le pedimos poco. Necesitamos que sea un diseño tradicional pero no aburrido, que sea de calidad porque esté confeccionada en un un buen tejido que sea transpirable pero no transparente y, por supuesto, que siente bien.

Puede costar mucho tiempo dar con la blusa perfecta pero la satisfacción que siente cuando por fin la encuentras no tiene comparación. De ahí nuestra emoción al ver que Paula Ordovás nos ha facilitado la tarea al encontrar la que para nosotras es desde ya el modelo ideal.

Realizada en seda de color blanco hueso y con una caída increíble, ¿puede haber alguna mejor? No lo creemos.

La realidad es que Paula Ordovás sabe muy bien de lo que hablamos. Ella misma ha demostrado en numerosas ocasiones que a elegir este tipo de prendas pocas le ganan.

Tiene además muy claro que estas son las mejores compañeras de faldas que ofrecen algo especial, ya sea con una de silueta asimétrica con original estampado como la que lució recientemente, con una versión mantón de manila como la de la reina Letizia o con esta de color verde de Menchen Tomas que tanto nos recuerda al vestido verde que Keira Knightley lucía en la película 'Expiación'.

En todos los casos era una camisa blanca la que ejercía de hilo conductor del look, pero es que en este último caso se ha superado con creces. Al ver quién está detrás de este impoluto diseño que podríamos llevar en cualquier ocasión entenderás porque cumple tan bien con todos nuestros requisitos.

Es Inés de la Fressange, uno de los iconos de estilo por excelencia, quien ha ideado esta aparentemente camisa de la mano de Uniqlo como parte de la colección que firma junto a la marca japonesa esta temporada.

Está disponible además de en este tono neutro en otros colores igual de apetecibles como el azul, el rosa y el beige y su precio en todos los casos es de 49,99 euros, diez euros menos que lo que costaba hace unas semanas. ¡Doble alegría!