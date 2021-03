Paula Ordovás se une al poder de la camisa blanca y la asimetría más 'fashion' de las faldas

En los básicos con detalles está la clave del éxito más 'trendy'.

Cecilia Franco

Tiene un 'estilazo' innato. Hablamos, ni más ni menos que, de Paula Ordovás. La influencer a través de su Instagram además de mostrarnos lugares paradisíacos, no fallan sus looks de ensueño. En su último viaje a Marrakech se lanza con un look sencillo en el que nos demuestra el poder de una camisa blanca y el toque 'fashion' más favorecedor en la asimetría de las faldas.

El Instagram de Paula Ordovás es como cerrar los ojos y volar a rincones espectacularmente preciosos en los que todas desearíamos encontrarnos al menos una vez en la vida. Ella no solo encuentra estos lugares mágicos, sino que además consigue ponerle la guinda con un 'lookazo' acorde a cada escenario.

¿Su última lección de estilo? La camisa blanca esta primavera se convertirá en tu prenda más deseada y la camisa de tipo seda con mangas abullonadas será lo más buscado de la temporada. Sí, porque aunque hemos aprendido en más de una ocasión gracias a nuestras 'celebs' que la versatilidad de las camisas blancas y sus diseños son infinitos, es momento de ponerlo en práctica.

Marta Hazas y Vicky Luengo hace poco se unieron al 'team' de la camisa blanca, Verónica Díaz apostó por la tendencia de la camisa blanca con detalles especiales y, ahora, es Paula Ordovás quien dice 'sí' a la camisa blanca con mangas abullonadas más romántica de la temporada.

Y aunque la camisa blanca masculina también nos ha conquistado, hemos de reconocer que después de ver la camisa de mangas abullonadas de Paula Ordovás, y su forma de combinarla con la asimétrica falda tendencia, estamos deseando tenerla ya en nuestro armario.

De su estilo lo que más nos gusta es su forma de reconvertir cualquier look. En esta ocasión, ha encontrado la camisa blanca de tipo seda con mangas abullonadas más espectacular de Mypeeptoeshop, que ha combinado con una falda asimétrica vaporosa con un fruncido lateral muy favorecedor y estampado étnico de Mypeeptoeshop (35 €). Ha logrado de esta manera unir dos tendencias en una con sencillas prendas básicas. ¿Te animas?

Como complementos ha añadido un toque de color con un bolsito en amarillo trenzado de Bottega Veneta, sombrero de Olivia & Co y unos mules planos de Aquazzura en color naranja. Y es que, en los pequeños toques de color o detalles está la clave del éxito más 'fashion'. ¡IDEAL!