Uniqlo tiene el traje con bermudas que más veremos esta primavera

Este clásico de los 90 pide paso en nuestro armario dispuesto a arrasar en cualquiera de sus apariciones, para animarnos a llevar traje incluso durante el verano.

María Aguirre

Por fin llegó ese momento que cualquier 'hater' del frío estaba esperando con ansia. Atrás quedaron los días de abrigos, guantes, gorros y bufandas. Ahora es tiempo de vestidos vaporosos, de sandalias, de bolsos de rafia y, como no, de shorts. La única diferencia al respecto con temporadas anteriores es que estos últimos no los vamos a encontrar en exclusiva en versiones micro y desflecadas, sino que el abanico se abre notablemente. Especialmente porque, tras el arranque de las bermudas vaqueras el pasado verano, estas han conseguido asentarse entre nosotras y ya no son solo los pantalones cortos los que están disponibles.

Las bermudas han dejado de ser invisibles a nuestros ojos hasta convertirse en la primera opción, incluso cuando forman parte de un traje como el que está llamado a ser el gran rey de la primavera. Así lo anunciaron los desfiles de Chanel, Balmain, Céline, Zimmerman además de muchas otras firmas, y parece que la profecía se ha cumplido. Pocas, muy pocas, son las tiendas más asequibles en las que no encontrarás al menos una opción con la que unirte a esta tendencia durante las semanas de más calor

En Uniqlo, por ejemplo, hemos dado con una modalidad que por su diseño, su tejido y su variedad de tonalidades está llamado a ser el gran favorito.

Esta manera de reformular el traje sastre no es nueva. De hecho, seguro que tu mente te ha llevado automáticamente a esa escena de la película 'Pretty woman' en la que Julia Roberts -perdón, Vivian-, aparece con un dos piezas en color teja compuesto por una blazer extragrande con hombreras y unos pantalones de talle alto a la altura de las rodillas como el que los creadores proponen en la actualidad. Y es que es exactamente así como se pauta llevar este traje en el 2021.

Lo único que varía con respecto a hace treinta años son las formas ligeramente más relajadas. Lo vemos en el traje que hemos encontrado en Uniqlo, cuya mejor carta de presentación es el hecho de estar confeccionado en un lino prémium producido en Europa que, además de garantizar la sostenibilidad de las prendas, es resistente, de fácil cuidado, termoregulador y transpirable, factor este último importante a tener en cuenta para los días más calurosos en los que no queremos acabar marcadas por un cerco.

Disponible en cuatro colores distintos -verde, marrón, amarillo y negro- permite comprar las dos piezas de este traje por separado. El precio del pantalón es de 34,90 euros y el de la americana 49,90 euros y ambas son garantía de versatilidad vayan o no unidas, ya que no cuesta nada imaginarlo con una camisa blanca como en su momento lo lució Julia Roberts o combinarlo en su lugar con una camiseta y unas zapatillas de manera más desenfadada o, por ejemplo, con un crop top y unas alpargatas para un look puramente estival.