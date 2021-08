Según Sienna Miller los vaqueros se llevan anchos y no necesitan más que una camiseta blanca para acertar

La actriz, toda una experta en el street style, ha demostrado que no hace falta más que una buena batería de básicos llevados con gracia para que un look triunfe.

Julia García

Del vestidor de Sienna no hay algo que no nos guste, y eso es un punto de partida inmejorable para brillar en cada aparición pública, ya sea en una alfombra roja o en un simple paseo por las calles de la ciudad. Pero es que a esto hay que sumar su clase y su buen gusto para sacar partido hasta de las prendas más sencillas que todas tenemos en nuestros respectivos armarios.

Porque en un evento de gala, siendo una celebrity como ella, es relativamente sencillo clavarlo. Cualquier diseñador de primer nivel desearía que la actriz británica luciera una de sus creaciones delante de las cámaras y ella, con su don tan especial para esto de la moda, nunca defrauda. Pero la gran diferencia con respecto a otras celebrities que la mantiene a ella como uno de los iconos de estilo femeninos a nivel mundial es que cómo viste cuando las cámaras dejan de apuntarla directamente.

Pruebas de ello las tenemos a puñados. Y la última es la definitiva porque con unos vaqueros anchos rotos y una camiseta blanca luce espectacular. Con el típico look perezoso de domingo de final del verano, ella mantiene un nivelazo y eso no está a la altura de cualquiera. Es que parece que ni se ha peinado con ese semirrecogido alto que luce para que no le incomode su larga melena rubia con un lazo, pero le da igual todo: tiene estrella, es Sienna Miller.

Apenas son tres detalles en los que ha puesto cierto esfuerzo la artista inglesa para darle cierto brillo a un outfit tan sencillo. Por un lado, remangarse los jeans anchos y así poder lucirlos con sandalias planas y no con deportivas; un cinturón original del que deja colgando una parte importante de la punta para que llame la atención y apostar por una camiseta básico corta, dejando entrever ligeramente, de forma sutil, su abdomen pero sin llegar a lucir ombligo.

Como ves, no es nada del otro mundo en cuanto a dificultad y tampoco hace falta una inversión grande para imitar un look así, pero la dificultad radica precisamente en ser capaz de encontrar la manera de combinar con gracia una batería de básicos como la que luce Sienna Miller.

Ella, como suele hacer Katie Holmes en cada una de sus apariciones por las calles de Nueva York nos ha dado pistas para conseguir un estilismo effortless elevado a su máxima potencia.