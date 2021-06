Las inglesas saben que en Uniqlo es donde siempre se encuentran las mejores camisetas blancas

¿Dónde compran los básicos por excelencia las que más saben de moda? Gracias a Instagram hemos descubierto que algo tan esencial como una camiseta blanca no es tan fácil de conseguir de calidad, con buen diseño y a buen precio.

María Aguirre

Te hemos hablado en innumerables ocasiones del poder que una camiseta blanca puede ejercer en nuestro vestuario. Como básico que es, ejerce de comodín siempre que lo necesitamos y lo mismo es capaz de convertir en desenfadado un simple traje que de otro modo sería demasiado formal que aparece debajo de un vestido o se combina simplemente con un vaquero para apostar por el normcore en su más pura esencia.

Y ojo porque no hablamos de ninguna que ofrezca nada especial o se vuelva tendencia con la incorporación de detalles como por ejemplo hombreras, sino a la más simple de todas, a la que se presenta completamente lisa, de cuello redondo, manga corta y talle recto. Esa que, aunque lo primero que se te pase por la cabeza es pensar que encontrarás en cualquier sitio, no es tan fácil de conseguir. Al menos si lo que quieres es que sea esa prenda a la que sabes que, recurras cuando recurras, no te va a fallar.

Suerte que siempre están las insiders para compartir sus hallazgos con las demás...

Nuestro objetivo es el de dar con una camiseta de algodón que no quede demasiado ajustada ni demasiado suelta, que no transparente, que nos siente bien y, a ser posible, que no se nos escape en exceso del presupuesto que tenemos marcado. Opciones hay muchas pero gracias a Intagram hemos descubierto que las inglesas tienen un valor seguro al que aferrarse: Uniqlo.

La firma de origen japonés es toda una referencia en piezas fundamentales de cualquier armario como esta y por eso no nos ha extrañado en absoluto que sea a donde todas acuden cuando necesitan renovar básicos. La camiseta blanca perfecta existe y está en sus tiendas.

En realidad las referencias de piezas de este estilo que hay disponibles son muchísimas pero, de entre todas ellas, nos hemos quedado con una fabricada en un tejido de algodón Supima® que tiene de especial el hecho de haber sido creado con un método de bobinado especial que le confiere una textura de alta calidad sin apenas dejar marcas.

¡Y solo cuesta 12,99 euros! Lo mejor de todo es que es adaptable a cualquier cuerpo porque las tallas van desde la XXS hasta la XXL y si te gusta tanto como a nosotras estás de suerte porque puede comprarse en ocho colores más, lo cual siempre se agradece para poder dar juego a cualquier estilismo. Aunque, créenos, con una camiseta blanca tendrás más que suficiente para conjugar un look por simple o estudiado que este resulte.