Sara Carbonero nos descubre una nueva manera de llevar los joggers

Con gabardina y zapatillas, la combinación ganadora para la primavera.

Sara Carbonero está preparada para la primavera. Y más después de haber cogido los agradables rayos de sol con los que ha amanecido el sábado en Madrid que son un genial adelanto de lo que vendrá en las próximas semanas.

La presentadora ha compartido una imagen en la que ha enseñado cuál es la nueva combinación ganadora para llevar una de las prendas no ya de esta temporada, sino casi del último lustro en el mundo de la moda: los joggers.

Mira que es difícil encontrar nuevas maneras para acompañar a los pantalones de chándal con cintura y bajos elásticos, y cierre con cordón, pero la periodista ha encontrado una. Muy primaveral además. ¿Cuál? Llevarlos con un trench.

¡Viva la moda sin etiquetas ni prejuicios!

Haciendo gala de la frase que lleva estampada la camiseta básica en color blanco de Etam con la que Sara ha posado en la imagen compartida, Carbonero ha elegido un look sencillo y cómodo en el que chaqueta y pantalón no tienen a priori nada en común. Pero resulta que una vez juntos en el mismo look, se encuentran como si se conocieran de toda la vida. ¡Y funciona!

La pista de estilo es genial porque los días de mañanas agradables están asomando en el horizonte, y su llegada significa que es hora de dar paso a las chaquetas de entretiempo, y el trench finito e informal que lleva Sara en su último outfit es una de ellas.

Si se pone unos vaqueros en vez de los joggers, no le pondríamos un pero al look, pero al haber escogido estos últimos ha conseguido que un estilismo estándar en clave urbana se convierta en una apuesta vanguardista. A nosotras nos ha convencido, así que ya hemos tomado nota de cara a las semanas que tenemos por delante.