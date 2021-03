El contundente mensaje de Blanca Suárez sobre sus estrías (y por qué a nadie más que a ella debería importarle su cuerpo)

La actriz se libera de etiquetas, habla de (auto)aceptación y se moja en cuestiones de feminismo en lo nuevo de Etam.

SILVIA VÁZQUEZ

El cuerpo de las actrices parece estar siempre en el punto de mira; y eso Blanca Suárez lo sabe de primera mano. "A lo largo de estos años no he sentido que se me haya valorado más por el físico que por mi talento, pero sí he sentido que se ha puesto demasiadas veces encima de la mesa mi aspecto físico", expone la actriz, que se confiesa "una persona un poco insegura, sensible y muy sentida".

Así lo cuenta en la nueva campaña de Etam, firma de lencería, baño y 'homewear' que la ha fichado como imagen de la temporada primavera-verano 2021 y con la que ha creado una serie de vídeos, inspiradores y cargados de #WomanPower, con motivo del Día de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo. En los clips, Blanca se libera de las etiquetas que habitualmente encasillan a las mujeres, cuestiona conceptos clásicos como la feminidad y habla de "la magia" de la aceptación propia, tanto física como mental.

"No creo que el hecho de ser mujer me haya dificultado nada en la vida", asegura la intérprete, que agradece a su entorno esta confianza en sí misma: "Tengo la suerte de haber sido criada en una familia en que me han educado en una absoluta igualdad en todos los sentidos: en lo familiar, en lo personal, en lo laboral...", explica. Además, considera que el apoyo de los suyos es fundamental en este sentido: "Me gusta rodearme de gente que me de seguridad, de la que no dependa, pero que me tienda la mano y que me sostenga en los momentos en los que yo me siento un poco más pequeña".

En esta campaña Blanca también lanza un contundente mensaje sobre las estrías, una de las preocupaciones de belleza más comunes entre las mujeres que cada día estamos más cerca de derribar gracias a mensajes como el suyo: "Yo tengo estrías, tengo bastantes estrías de hecho. Negar que muchas chicas, la mayoría quizás, tenemos estrías, me parece una pérdida de tiempo enorme". ¿Lo más importante? Que a nadie más que a ella le incumbe. "No quiero que alguien comente si tengo o no tengo estrías porque a nadie le importa más que a mí", añade. "Creo que aceptarse tal y como eres es un trabajo largo, a veces complicado, y que todo el mundo está practicando. Yo cada día que me levanto practico el mirarme al espejo y el aceptarme y el gustarme".

En las imágenes la actriz, que tiene pendiente en su agenda el estreno de la serie 'Jaguar' (Netflix), posa con kimonos de seda, conjuntos de ropa interior y pijamas estampados de la nueva colección de Etam y nos deja una reflexión sobre la moda con la que no podemos estar más de acuerdo. "La lencería es algo muy íntimo y muchas veces ha sido entendida como algo con lo que sorprender, con lo que obsequiar, con lo que mostrarte... pero para el otro, no para ti. Y me gusta que por fin hemos entendido que es para nosotras: para sentirte bien, para buscar con cuál te sientes más identificada y más cómoda". ¿Su favorita? ¡Depende del día! "Creo que los humanos somos una pequeña montaña rusa y hay un día que optas por estar super cómoda con lencería de algodón que ni la sientas y hay otros día que te da como 'power' llevar cosas bonitas". ¡Bravo!